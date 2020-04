Comienzo del curso online (Fase II)

ⓒYONHAP News

El día 16 comenzó el curso escolar online para estudiantes de primer y segundo año de secundaria y bachillerato, y para alumnos entre cuarto y sexto de primaria, unos 3.120.000 adolescentes en total. Se trata de la segunda etapa de apertura del semestre académico, que sucede a la primera, cuando las clases empezaron por internet el pasado 9 de abril para estudiantes de tercer grado de secundaria y bachillerato. Sin embargo, tal y como ocurrió entonces, las clases en línea presentaron problemas técnicos por exceso de usuarios y conexiones simultáneas.

El curso online, en principio, usa tres tipos de metodología: un aula virtual interactiva por videoconferencia, clases unidireccionales con contenidos del canal educativo EBS o vídeos explicativos preparados por los propios docentes, y aprendizaje mediante deberes diseñados de antemano. De entre estos métodos, los profesores pueden optar por uno o combinar todos según las necesidades.

Los estudiantes, por su parte, deben conectarse a las plataformas de curso online desde un ordenador u otros dispositivos. De no disponer de ninguno, pueden solicitar a la administración de sus colegios que les faciliten uno. Según recientes sondeos efectuados por el Ministerio de Educación, unos 292.000 estudiantes no contaban con los equipos necesarios para acceder a las clases por internet, pero las autoridades educativas ya han facilitado dispositivos a muchos de ellos.

En el caso de los niños de primaria, cuando ambos cónyuge trabajen o sean familias monoparentales, seguirán el curso online en las aulas de cuidados extraescolares que administra cada colegio. Para este semestre, de los más de 2,7 millones de estudiantes de primaria a nivel nacional, unos 79.000, un 3% del total, solicitaron dicho servicio.

Por ahora recurrir a las clases online es la única alternativa segura para no prolongar más las clases, mientras prevalece el riesgo de contagio de COVID-19. Sin embargo, muchos opinan que pese a todo, la implementación por fuerza mayor de nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje, un tanto precipitada, podría acelerar la transición hacia un nuevo modelo de sistemas educativos de cara al futuro. Por supuesto, los sistemas mencionados aún presentan muchos problemas, no solo técnicos sino también en términos de metodología, didáctica o pedagógica, y de percepción, pues la llamada educación a distancia todavía presenta importantes retos. Así las cosas, quizá el mayor impedimento para comenzar las clases a nivel virtual no sea tanto la insuficiencia tecnológica, sino las ideas convencionales y aún muy tradicionales que profesores, estudiantes y padres sobre la educación.