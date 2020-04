SuperM brillará en ¨One World: Together at Home¨

La potente boyband surcoreana SuperM formará parte del lineup de One World: Together at Home, un concierto virtual coordinado por la Organización Mundial de la Salud, Gloabl Citzen y la cantante estadounidense Lady Gaga para recaudar fondos para hacer frente al COVID-19.





En el evento también participarán varios cantantes de renombre internacional como Camila Cabello, Céline Dion, Taylor Swift, Jennifer López, Paul McCartney, Charlie Puth, Elton John y Stevie Wonder, y también celebridades del nivel de Oprah Winfrey, David Beckam, Jack Black y Samuel L. Jackson.





SuperM será la única agrupación de K-pop que actuará en dicho evento en línea.





¨One World: Together at Home¨ se emitirá el sábado 18 de abril a través de varias emisoras como ABC, NBC y ViacomCBS Networks, así como en plataformas online como Youtube, Instagram y Amazon Prime Video.