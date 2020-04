THE.WAVE.TALK: salvando vidas en todo el mundo

ⓒ THE.WAVE.TALK

Establecida en 2017, THE.WAVE.TALK es una startup dedicada al desarrollo y producción de sensores innovadores para detectar de forma rápida y precisa bacterias peligrosas para la salud humana. Se estima que unos 600 millones de personas enferman cada año por bacterias en alimentos nocivos, pero los métodos para detectar estos agentes infecciosos son prácticamente los mismos pese al paso del tiempo. La joven empresa coreana ha querido innovar en este sector y ha desarrollado una nueva solución más fácil, rápida y económica para identificar la presencia de microorganismos patógenos en el agua. Para detectar las bacterias ha utilizado el principio de “inversión espacial del tiempo”, que actúa como espejo que vuelve en el tiempo. Está diseñado para que, cuando la luz incida en una superficie, el haz de luz regrese por el mismo camino. Por ejemplo, si la luz entra en contacto con el agua y regresa por el mismo trazado, implica que el agua esta libre de bacterias, pero si presenta cambios indica que el agua contiene impurezas. Es una tecnología que analiza y clasifica rápidamente muchas especies de bacterias mediante un aprendizaje profundo. Tras arduas investigaciones, THE.WAVE.TALK presentó este año en CES, la feria de tecnología más importante del mundo, un nuevo sensor más pequeño, barato y fácil de usar para medir la calidad del agua.





El método tradicional para analizar microorganismos patógenos requiere que un profesional recolecte las muestras y posteriormente las someta a un tratamiento químico, proceso que demora horas e incluso días. No obstante, esta startup coreana ha desarrollado una revolucionaria tecnología mucho más sensible y fácil de utilizar, pues solo precisa verter un poco de agua en un vaso y el sensor mide el nivel de contaminación del agua en diez segundos, además de informar de los resultados mediante la aplicación móvil del usuario. Además posee un precio accesible de unos 90 dólares. La tecnología de THE.WAVE.TALK posee un sinnúmero de aplicaciones, tales como cosmética, alimentos, medicamentos y semiconductores. No es de extrañar pues que haya captado la atención de muchos sectores dentro y fuera del país. Convertirse en la startup que busca salvar más vidas en el planeta, es el ambicioso objetivo de THE.WAVE.TALK que trabaja día y noche por crear productos que permitan rescatar a las personas de las bacterias patógenas, que amenazan con ser más letales que el cáncer.