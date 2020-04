GOT7 arrasa en las listas globales de música

ⓒ JYP Entertainment

GOT7 liberó su onceavo miniálbum ‘DYE’ el 20 de abril (hora coreana) y ha mostrado su dominio mundial al arrasar en diversas listas musicales.





Según su agencia de representación, JYP Entertainment, el ábum ‘DYE’ alcanzó el número 1 en 40 listas de álbumes de iTunes a nivel mundial, incluyendo Australia, Nueva Zelanda, Países Bajos y otros más.





En tanto, el tema principal del miniálbum, ‘NOT BY THE MOON’ también viene obteniendo buenos resultados. Según informan, a las 2:00 a.m. del día 21, MV logró un récord privilegiado en Youtube Trending Worldwide en 47 países, un sitio web que recoge y analiza datos musicales de todo el mundo.





Asimismo, el tema encabeza el chart de canciones de iTunes en 6 países de zonas tan lejanas como Perú, Ucrania y Tailandia. Su éxito también se refleja en las listas musicales de Corea del Sur, como Soribada y Bugs, donde despuntaron a las 8:00 a.m. del 21 de abril.