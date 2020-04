Fight my way (9) 다 제 탓입니다

Subtítulos

김주만:설희가 거길 왜 가. 설희 거기 안 가.

Kim Ju Man: ¿Por qué tiene que ir Seol Hi? Seol Hi no irá.

주만 어머니: 얘는. 가족 같은 사이니까 부르는 거지, 우리가 뭐.

Madre de Ju Man: ¿Qué dices? La invitamos porque ya es casi

parte de nuestra familia.

김주만:가족 아니니까 다시는 설희한테 오라 가라 하지 마.

Kim Ju Man: No es parte de nuestra familia,

así que ya no la llames de un lado para otro.

주만 어머니:아니, 내가 뭘 그렇게 퍽이나 오라 가라 했다고 너는...

Madre de Ju Man: Las cosas que dices... hablas como si yo le hubiese obligado

a que viniera...

김주만:우리 헤어졌어.

죄송합니다. 어머니, 다 제 탓입니다.

Kim Ju Man: Nos separamos.

Lo siento, señora, todo es por mi culpa.





Expresión de la semana

다 제 탓입니다

· Pronunciación: Da je tasimnida

· Traducción: Todo es por mi culpa





Explicación gramatical

Esta expresión se forma con 다 (todo), 제 (el equivalente honorífico de 내 o 나의 , que corresponde al pronombre personal ‘mi’ en castellano); por su parte 탓 es un sustantivo que alude a culpa o falta y por último 입니다 cumple la función del verbo ‘Ser’. En este orden la frase equivale a: Todo mi culpa es.

Una expresión semejante a 다 제 탓입니다 es 다 제 잘못입니다. En esta última, verán que solo se sustituye 탓 por 잘못, que equivale: error, culpa o falta. Ambas significan lo mismo, así que las pueden usar indistintamente cuando quieran asumir respetuosamente su responsabilidad ante un hecho o incidente.

다 제 탓 입니다 pertenece al registro honorífico. Para bajar el nivel de respeto diremos: 다 제 탓이예요, según la forma semihonorífica o 다 내 탓이예요, que resulta levemente menos formal. En tanto que en el lenguaje informal de tuteo expresaremos: 다 내 탓이야’.