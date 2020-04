Las estrellas surcoreanas se vuelcan con la pandemia

ⓒ Getty Images Bank

Entre la crisis del coronavirus continúan los actos de generosidad de las estrellas surcoreanas para consolar y animar a la gente.





Los cantantes de la agencia de entretenimiento Antenna ofrecieron un concierto en vivo “Everything Is OK, with Antenna” a mediados de abril, donde los artistas deleitaron a los fans cantando e interpretando con instrumentos desde sus casas. Según la agencia, los beneficios de esa actuación serán donados para contribuir a la lucha contra la pandemia.





En tanto, Kim Ho Jung, cantante que saltó al estrellato tras aparecer en el programa de concursos “Mr. Trot”, ha anunciado que donará todas las ganancias de su nuevo tema musical “Te amo más que a mí” al mismo fin, lanzado el 28 de abril, mientras que el cantautor Lee Juck ofreció un concierto virtual desde su casa a través de las redes sociales para animar a la gente ante la crisis.





Por su parte, varios artistas del mundo del entretenimiento surcoreano se unieron a la campaña viral “Gracias a ti” para agradecer a los sanitarios que luchan contra el virus en primera línea. La campaña tuvo un gran eco entre los artistas al contar con el apoyo de Song Ga In, Park Na Rae, Boa, Yun Ho de TVXQ, (G)I-dle, y con la reina del patinaje artístico, Kim Yu Na.