Glorietas y torres para contemplar el paisaje

A los coreanos no les gusta embellecer ni estilizar la naturaleza de un modo artificial, sino disfrutarla tal cual es. Por esta razón, existe desde antiguo la costumbre de construir glorietas en los puntos panorámicos para que la gente pueda disfrutar del paisaje. En los tiempos de Joseon, los nobles confucionistas solían recrearse componiendo poemas, dibujando pinturas, tomando tés o licores y escuchando música en esas glorietas. Algunas de las vistas que ofrecían estos sitios eran tan espectaculares que inspiraron un sinfín de poemas y pinturas. El primer tema que escucharemos hoy se llama “Doce barandillas” y es un poema musicalizado que habla del paisaje primaveral que se contempla desde la glorieta Gyeongpodae de la ciudad de Gangneung, en la provincia de Gangwondo. Desde este famoso cenador se contempla el lago Gyeongpoho, que es descrito como un espejo de límpida superficie donde se refleja el vuelo de las gaviotas.

“Doce barandillas” - Jo Il Ha





La glorieta Gyeongpodae es famosa desde antaño por ofrecer la vista más hermosa de la Costa Este de Corea. Arquitectónicamente su estructura de madera con forma de pagoda abierta armoniza a la perfección con el entorno, pero su verdadero valor está en el paisaje que se contempla desde su interior. Además de levantarse sobre un promontorio, está ubicado en un ángulo tal que ofrece la mejor vista del lago Gyeongpoho. Otra glorieta importante es Gwanghanru, en la ciudad de Namwon. Esta glorieta es famosísima porque el joven noble Lee Mong Ryong divisa desde ella a Chunhyang columpiándose y se enamora de la joven. La glorieta fue contruida a principios de la dinastía Joseon por un político que fue desterrado a Namwon y se llamaba Hwang Hui. La glorieta original fue quemada por los japoneses durante la Invasión de 1591, por lo que fue reconstruida en 1638. En esta ocasión, se le agregó un estanque y un puente de piedra llamado Ojakgyo. Si recuerdan, es el puente que aparece en la leyenda de Gyeonwu y Jiknyeo, los amantes separados por la Vía Láctea que todos los años se reúnen el 7 de julio del calendario lunar gracias al puente que forman los cuervos y las urracas. Como se puede apreciar, es el lugar perfecto para que un par de jóvenes se encuentren y enamoren a primera vista. Los invitamos a escuchar la canción “Jeokseongga” que cantó Lee Mong Ryong subido a la glorieta Gwanghanru en el pansori “La canción de Chunhyang”.

“Jeokseongga” – Ahn Sook Seon





Esta canción que canta Lee Mong Ryong en el pansori, hace referencia a los montes Jeokseongsan, que se encuentran en Sunchang, cerca de Namwon y se divisan desde la glorieta Gwanhanru. El nombre de la montaña significa “fortaleza roja” por las rocas de tonalidad rojiza que hacen que el monte parezca una fortificación de muros bajos. El última tema que escucharemos hoy es una canción sobre la torre Bonghwangdae o Torre del Fénix de Nanjing, China, que es una de las torres con forma de pagoda más altas y bellas de ese país. El famoso poeta Li Bai escribió un poema sobre esta torre, una de cuyas estrofas aparece a menudo en las canciones coreanas. Es la estrofa que describe el monte Samsan detrás de la Torre oculto a medias por las nubes, como si flotara en el cielo, y rodeado a los lados por sendos ríos que forman una isla en el centro. Esta estrofa aparece en esta canción meridional que se llama precisamente “El monte Samsan oculto a medias”.

“Samsan Banrak” – Cho Soon Ae, Park Song Hee, Seong Chang Soon, Oh Gab Soon y otros