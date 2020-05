Eric Nam, icono de “artista asiático-americano”

ⓒ YONHAP News

Eric Nam ha sido reconocido por Spotify como el artista americano-asiático más representativo, por sus contribuciones para aumentar la representación asiática en la industria de la música.





La plataforma global de transmisión de música lanzó una nueva campaña llamada “Nuestras Raíces, Nuestro Sonido”, para celebrar el Mes del Patrimonio de Asia-Pacífico en mayo, destacando a varios artistas.





Eric Nam fue elegido como artista representante de dicha campaña, junto con Steve Aoki, Rich Brian y Conan Gray. Así, Spotify lanzará una serie de anuncios de Eric Nam en Times Squares y Fan Station en Nueva York durante todo el mes de mayo, además de seleccionar una lista de reproducción y otra de podcasts del artista en su plataforma.





Ciertamente Eric Nam se ha convertido en uno de los artistas americano-asiáticos al frente de la creciente prominencia asiática en la industria de la música y el entretenimiento. Sus logros recientes incluyen el álbum en inglés titulado “Before We Begin”, lanzado en noviembre de 2019, que obtuvo un increíble apoyo hasta su gira internacional “Eric Nam Before We Begin World Tour 2020”. Asimismo, en abril de este año ingresó por primera vez en la lista “Social 50” de Billboard.