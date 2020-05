DAY6 suspende actividades por motivos de salud

ⓒ JYP Entertainment

La famosa banda surcoreana DAY6 ha suspendido sus actividades por un periodo indefinido, a tan solo día de su comback con el álbum “The Book of Us: The Demon”, lanzado el 11 de mayo.





Concretamente, la agencia JYP Entertainment anunció el 10 de mayo que el grupo no hará promociones en televisión, radio o transmisiones en vivo de sus recientes estrenos.





La decisión busca proteger la salud mental de los integrantes de DAY6, pues según el comunicado oficial de la agencia, recientemente algunos de sus integrantes mostraron síntomas de ansiedad, y han decidido frenar toda actividad para que puedan recuperarse.





Los chicos de DAY6 también lamentaron la suspensión repentina de actividades por imponderables. Pero solicitaron interés y afecto de sus seguidores por su sexto mini-álbum, “The Book of Us: The Demon”, y se comprometieron a hacer todo lo posible reencontrarse pronto con sus fans en shows musicales.