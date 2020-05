Corea apuesta por el seguro universal de empleo

ⓒ YONHAP News

El presidente Moon Jae In dio a conocer el 10 de mayo en un discurso especial con motivo del tercer aniversario de su mandato, que el Gobierno intentará sentar las bases para que el seguro de empleo cubra a todos los trabajadores. Los cuatro pilares del país en dicha materia son el seguro de pensión, de salud, de trabajo y accidente laboral. El seguro de empleo apoya a los trabajadores desocupados mediante una prestación económica y también les ofrece capacitaciones para facilitar la inserción laboral. La idea de ampliar el seguro laboral del presidente Moon busca que toda la población económicamente activa pueda tener una prestación si quedan desempleados. El seguro laboral opera desde julio de 1995. Por regla general, el empleador paga la mitad y la otra mitad la asume el empleado, por lo que algunos sectores como artistas, autónomos y micro-comerciantes, que no tienen trabajan por cuenta ajena no gozan de esa cobertura. En marzo de este año, la población económicamente activa del país sumaba 27,78 millones de trabajadores, de los que 13,78 millones poseen seguro de empleo, pero casi la mitad son muy vulnerables en tiempos de crisis. El problema es que el seguro de empleo lleva dos años seguidos en números rojos, con pérdidas de 800.000 millones de wones en 2018 y más de 2 billones de wones en 2019, y los 6 billones de wones que quedan para este año podrían agotarse pronto. Si amplían la cobertura, al incluir a los trabajadores irregulares, el grupo con mayor riesgo de desempleo, empeorará aún más el déficit y eso supondrá una mayor carga para el país.





La pandemia del coronavirus ha dejado efectos catastróficos en el empleo y en abril casi 1 billón de wones fue destinado a solicitudes de ayuda por pérdida de trabajo. Se estima que al incorporar a los trabajadores autónomos, irregulares y de sectores especiales, aquellos más afectados por el COVID-19, las cuentas del fondo del seguro laboral podrán empeorar aún más. Por tanto ahora la cuestión es quién y cómo asumirá el coste del seguro universal. En la actualidad, las primas del seguro laboral se calculan en base a la remuneración que paga el empleador, y el monto resulta fácil de calcular y deducir. Sin embargo, en el caso de los autónomos y otros sectores especiales, resulta difícil estimar sus ingresos y saber cuánto ganan. Por eso los expertos afirman que hay que resolver ese tema y atar los cabos sueltos con el fin de lograr el ambicioso propósito de garantizar una economía justa.