40 años del Movimiento Democrático 18 de Mayo

Esta semana se celebró el cuadragésimo aniversario del Movimiento Demorático 18 de Mayo de Gwangju, un importante hecho de la historia contemporánea de Corea, así como acontecimiento que marcó un antes y después en la lucha por la democratización del país.

En el acto conmemorativo, el presidente Moon Jae In se comprometió a aclarar todas las dudas e incógnitas que persisten sobre las protestas que hubo en mayo de 1980 en Gwangju y la violencia ejercida por el Estado para reprimir esas manifestaciones, enfatizando que la verdad debe anteceder a cualquier otro valor.

El 18 de Mayo surgió en un ambiente social en que aumentaba el anhelo del pueblo surcoreano por la democracia tras el asesinato del presidente Park Chung Hee y la subsiguiente finalización de una larga dictadura militar. Lo que motivó a los ciudadanos a salir a las calles a protestar fue la ambición por el poder de un nuevo grupo de militares que emergió bajo el liderazgo de Chun Doo Hwan, al decretar la ley marcial en el país. En otras palabras, el Movimiento Democrático 18 de Mayo fue un levantamiento popular contra esa ambición que reflejó la firme determinación de la gente de no permitir otra dictadura militar que limitara sus derechos y libertades.

Así, valorando el significado de las protestas civiles de entonces, para conmemorar dicho acontecimiento en 1997 promulgaron esa efeméride como día festivo, y también cambiaron la denominación de Movimiento Democrático de Gwangju a Movimiento Democrático 18 de Mayo, considerando que las protestas tuvieron lugar no solo en esa ciudad, sino en muchas otras partes de Corea. No obstante, hasta hoy en día, quedan dudas por aclarar y verdades por rescatar, en particular sobre la brutal masacre de civiles que vivieron las calles de Gwangju hace cuarenta años.