TXT arrasa en las listas mundiales con su nuevo EP

Tomorrow x Together (TXT) ha añadido un nuevo logro a su carrera musical, gracias al nuevo mini-álbum “The Dream Chapter: Eternity”, lanzado el 18 de mayo.





Las seis canciones que conforman el segundo EP de TXT han logrado ingresar en su totalidad en la lista World Digital Song Sales, según confirmó Billboard el día 27.





El sencillo principal “Can’t Yout See Me” ostenta el 2º lugar en el ranking de venta digital de Billboard, mientras que “Drama”, “Fairy of Shampoo” y “Eternally” ocupan respectivamente el 9º, el 12º y el 14º lugar. Finalmente, “PUMA” y “Maze in the Mirror” se sitúan en 16º y 18º puesto.





Además, el álbum “The Dream Chapter: Eternity” ocupa el 4º lugar en “World Album”, el 9º en “Hit Seekers Album”, el 50º en “Top Current Album Sales” y el 80º en “Top Album Sales”, además de encabezar la lista de álbumes de iTunes en 50 países y regiones, batiendo su propio récord.