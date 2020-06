Recetas de temporada: Berenjena (가지)

ⓒ Getty Images Bank

Según el calendario de divisiones estacionales, los primeros días del mes de junio coinciden con la novena, Mangjong, un periodo ideal para trasplantar cereales, incluido arroz, aquí en Corea. Antes de la llegada de esta época del año, los agricultores están muy ocupados por cosechar el trigo y arar el terreno para nuevos cultivos bajo el sol ardiente del verano. Junio es, por tanto, un mes de arduo trabajo para los labradores del campo, gracias a quienes podemos tener en nuestra mesa los frutos de la tierra. En esta ocasión, les presentaremos otro alimento perfecto para disfrutar en esta temporada. Nuestro protagonista de hoy es la berenjena, cuyo sabor y textura varían según la forma de cocción. ¿Me siguen?





ⓒ Getty Images Bank

Las berenjenas se recogen dos veces al año, primero entre abril y julio, y segundo, entre septiembre y diciembre. Pero es mejor consumir esta verdura en junio, cuando en pleno verano en esta parte del mundo. La berenjena posee un elevado porcentaje de agua, de hasta un 95%, y tiene cualidades frías, por lo que no solo ayuda a reponer la humedad sino también a reducir el calor en el cuerpo. La antocianina, un pigmento vegetal púrpura que contienen las cáscaras y el tallo de berenjena, tiene excelentes propiedades antioxidantes y anticancerígenas que ayudan a ralentizar el envejecimiento y prevenir el cáncer, además de mejorar la vista y generar efectos antipiréticos. Esta hortaliza también contiene alto nivel de fibra dietética, que impide el estreñimiento.





¿Cómo reconocer una berenjena de buena calidad? Ante todo, hay que verificar si es de color morado oscuro y de piel brillante. También es importante que sus tallos tengan espinas agudas. Hay una variedad de platos que se puede elaborar con esta hortaliza, pero hoy vamos a compartir con Uds. la receta de un menú coreano muy sabroso, nutritivo y sencillo de preparar, que es el arroz con berenjena.

Los ingredientes para cuatro personas son 360 gramos de arroz no glutinoso, 180 gramos de arroz apelmazado, 500 gramos de agua, tres berenjenas, dos cucharas de salsa de soja, otras dos de cebolla verde picada y tres de aceite de cocina. Una vez tenemos los ingredientes listos, les recomiendo seguir los siguientes pasos. Primero, lavar bien el arroz no glutinoso y el apelmazado en agua y dejarlo en remojo durante unos 30 minutos. Luego, se pone en un tamiz y se escurre por unos 10 minutos. Hay que lavar bien las berenjenas y cortarlas en trozos de unos 0,5 centímetros de grosor. Ahora, calentamos la sartén que tras lubricarla con aceite de cocina, y ponemos las cebollas verdes picadas a fuego medio durante 10 segundos. Agregamos luego los trozos de berenjena y los cocemos durante un minuto con salsa de soja. En una olla, preferentemente de piedra, cocinamos el arroz con agua a fuego alto durante unos 4 minutos. Cuando esté hirviendo, agregamos los trozos de berenjena asados y los dejamos cocinar durante 6 minutos a fuego medio. Después, hervimos por 15 minutos más a fuego lento. Tras apagar el fuego, dejamos que se caliente en la olla unos 2 minutos más, y luego lo servimos con la salsa, que se puede elaborar mezclando la salsa de soja, azúcar, cebolla verde picada, ajo picado, ají molido, azúcar y aceite de sésamo. No olviden mezclar bien el arroz con berenjena y la salsa antes de comer.