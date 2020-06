Los leñadores y la madera

En el pasado, cuando no había electricidad ni gasolina, la gente iba al monte a cortar madera para cocinar y calefaccionar la casa. Una de las tareas principales en otoño era aprovisionarse de leña suficiente para pasar el invierno. Las montañas de los alrededores solían ser propiedad de particulares, por lo que era frecuente que los aldeanos tuvieran que irse lejos a hacer leña. Más problemático todavía era transportar la madera hasta sus casas, por lo que existía el oficio de leñador, que se encargaba no solo de cortar la leña en el monte, sino de acarrearla y venderla en el mercado. Los leñadores de la región de Gyeongsang, es decir, de la porción suroriental de la península, solían cantar una canción de trabajo que se llama “Eosayong”. La letra de la tonada es muy explícita e irreverente, ya que no había nadie que los oyera en las montañas. La canción lamenta la suerte de los leñadores, que por su oficio estaban obligados a ser pobres, solteros y sufrir hambre y soledad, mientras que otros que nacían con mejor suerte, disfrutaban de las delicias de la vida.

“Eosayong del cargador de leña” - Shin Eui Geun





Si uno no conseguía aprovisionarse de suficiente leña en el otoño, tenía que subir a la montaña en pleno invierno, luchando con el frío y los senderos cubiertos de nieve congelada y resbaladiza, que eran muy peligrosos cuando se bajaba con la leña a cuestas. En Corea existe un personaje tradicional de nombre Byeon Gang Soe, muy conocido por su gran fuerza y potencia viril. Existen varias canciones populares sobre el personaje, incluido un pansori, pero son poco conocidas del público común. En esas canciones, Byeon Gang Soe aparece descrito como un villano y un gandul bueno para nada que es capaz de cualquier cosa con tal de no trabajar. Un día de invierno su esposa Ongnyeo lo obligó a ir al monte a hacer leña porque de lo contrario iban a morirse de hambre y frío. Sin embargo, como le daba pereza subir a la montaña, arrancó un poste totémico que había a la entrada del pueblo y lo usó para hacer fuego. Fue un gran sacrilegio porque los tótems representan a los dioses protectores de la aldea. Como era de esperarse, el acto de Byeong Gang Soe atrajo la maldición del tótem y el personaje, a pesar de su fuerza descomunal, murió a los pocos días.

“La canción de Byeon Gang Soi” - Lee Eun Gwang





En otros tiempos, la madera era el material principal de los barcos y las construcciones arquitectónicas. También se utilizaba para fabricar toda clase de objetos cotidianos, como los mangos de los instrumentos de labranza. En la región de Incheon, hay una canción de pescadores muy particular. Se llama “Judaesori”, en donde “judae” es una herramienta de madera que usaban los pescadores para retorcer las cuerdas que usaban para pescar. Lo notable es que la canción comienza nombrando un gran número de árboles y mencionando las historias relacionadas con ellos. Son tantos los ejemplares que se nombran que sorprende la cantidad de nombres de árboles que conocían los antiguos. Por otro lado, las historias son muy entretenidas y asombran por el ingenio y el humor de los que hacen gala. Estas historias anónimas, que se transmitieron y se enriquecieron a través de las generaciones, constituyen un acervo cultural de mucho valor que merece la pena no solo ser disfrutado, sino también estudiado y difundidopor la gente de hoy. Los dejo pues con “La canción de los árboles” que forma parte de la canción de pescadores “Judaesori” de Incheon:

“Judaesori” (La canción de los árboles) –Park I Seob