Participación de Corea en el G7

El presidente Moon Jae In aceptó la invitación de su homólogo estadounidense Donald Trump a la Cumbre del G7 durante la conversación telefónica que mantuvieron el 1 de junio. Invitación que llegó después de que Trump describiera el Grupo de los Siete como un mecanismo desfasado que no refleja la actual dinámica de poder en la esfera internacional, y aludiera a la posibilidad de ampliar el número de estados participantes a once o a doce.

Fuentes presidenciales confirmaron al respecto que la opinión de Moon ante esa postura del mandatario estadounidense, es que el actual G7 presenta limitaciones para responder cabal e integralmente a los retos globales de hoy día, y en ese sentido considera muy oportuna la invitación que Washington extendió a Corea del Sur, Australia, Rusia e India para que asistir a la Cumbre del Grupo de los Siete. Igualmente positivo fue su punto de vista sobre incluir a Brasil y crear lo que podría denominarse como G12 o G7+5, enfatizando que así el mecanismo de diálogo y cooperación multilateral podría aumentar su representatividad, bien sea desde una perspectiva demográfica, regional o económica.

En realidad, la idea de ampliar el G7 comenzó a barajarse hace tiempo y ha venido ganando apoyo los últimos años ante las críticas de que ya no refleja la composición y estructura de liderazgo de la comunidad internacional, cada vez más complejas, al contar como miembros con solo economías avanzadas de Occidente.

No obstante y aún reconociendo que no es nuevo el proyecto de ampliar el G7, la invitación de Estados Unidos Corea del Sur a la cumbre de este grupo de naciones toma a Seúl por sorpresa, al llegar en una situación donde aumenta la rivalidad entre ese país norteamericano y China. Además, aumenta la presión sobre Corea del Sur, siempre entre Estados Unidos y China, pues aunque mantiene buenas relaciones con ambos, no desea estropear ese trato con ninguno de los dos gigantes globales.

Ahora, lo que llama la atención es que el presidente Moon Jae In aceptó acudir a la Cumbre del G7 pese a tan incómoda situación, factor que solo puede interpretarse como la decisión ante el objetivo de obtener una plaza para Corea entre las naciones que lideran el mundo en tiempos de coronavirus y de cara a la etapa post-pandemia.