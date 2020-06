Hong Kong y la batalla comercial EEUU-China

ⓒ YONHAP News

Ante la creciente tensión entre las dos mayores economías del mundo, el parlamento chino aprobó el 28 de mayo casi de manera unánime una polémica ley de seguridad nacional para Hong Kong. Al sacar adelante la nueva normativa pese a las advertencias de Washington, el presidente estadounidense Donald Trump anunció sanciones contra China un día después, y ordenó eliminar el trato preferencial que su país dispensa a la antigua colonia británica. Hong Kong ha disfrutado de un trato preferencial que no se da en China a efectos de visados, inversiones y leyes, al ser considerado una región políticamente autónoma del gigante asiático. Por tanto, perder esos privilegios, podría erosionar la condición de Hong Kong como principal centro financiero de Asia, pues tendría las mismas condiciones que China en cuanto a comercio y aranceles estadounidenses. Esta medida sin precedentes de Trump sobre la ex colonia británica también pone en riesgo a las exportaciones coreanas, sobre todo al sector de semiconductores. En particular, Hong Kong ha servido a las empresas coreanas como puerta de entrada al mercado de China continental, por múltiples ventajas como impuestos relativamente bajos, y estabilidad en las operaciones y transacciones financieras. Así las cosas, si Washington suprime las exenciones comerciales a Hong Kong, dañará de inevitablemente a los exportadores coreanos, pues tendrán que asumir gastos adicionales de logística y otros derivados de las exportaciones.





Si bien las tensiones entre Estados Unidos y China en torno al territorio semiautónomo de Hong Kong suman incertidumbre al escenario global, por otro lado, también suponen una oportunidad para los exportadores coreanos. La caída de las ventas chinas supone una buena noticia para sus competidores coreanos en diversos mercados, como celulares, dispositivos de telecomunicaciones y productos electrónicos, pues podrían llenar ese vacío de las marcas chinas en el mercado estadounidense. Así, se espera que no solo beneficie al sector tecnológico, sino también al siderúrgico, petroquímico, equipamiento médico y productos plásticos. El problema radica en que al prolongarse, el conflicto comercial entre Washington y Beijing no solo está perjudicando a las economías de ambos países, sino también al resto del mundo. Asimismo, la administración de Trump anunció el 3 de junio que prohibirá todos los vuelos comerciales de aerolíneas chinas a su territorio, medida que ha avivado aún más las tensiones entre las dos potencias. En las actuales circunstancias de incertidumbre, la industria coreana necesita desarrollar estrategias efectivas para avanzar.