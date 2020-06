Wiki-ídol: Young K (DAY6)

ⓒ JYP Entertainment

Las canciones de DAY6 se caracterizan por su sencillez. Sus múltiples álbumes lanzados hasta ahora cuentan la historia de su crecimiento, y reflejan el de otros muchos jóvenes a nivel personal y artístico. De entre sus muchos éxitos, “You were beautiful” es calificado como el tema más representativo de DAY6, pues en su letra plasma la esencia del grupo. Esta amorosa canción que comienza diciendo “Esto que te digo ahora, no es para pedirte que empecemos de nuevo”, queriendo insinuar con esa frase que no pretende forzar la relación que tenía con su ser amado, y termina con estas últimas líneas: “Aunque todo ha pasado, fuiste realmente hermosa”. Una confesión donde queda implícita su decisión de no agregar ni palabra más si su amor no es correspondido.





ⓒ JYP Entertainment