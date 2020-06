Jazzy misfits (Inadaptados al ritmo de jazz)

Una mirada reflexiva sobre la relación madre-hija y la discriminación hacia las minorías





Argumento





Sundeok se independizó apenas cuando era una estudiante de secundaria, al concluir aún en la adolescencia que vivir con su madre era imposible. Ahora vive sola con una amiga y su vida es relativamente pacífica. Sin embargo, todo cambia cuando su madre, Chomi, llega a su casa sin avisar, alegando que la amiga de Sundeok se robó sus ahorros. En ese momento, Sundeok se percata de ciertos cambios en la casa y se da cuenta de que su amiga se fugó, no solo con el dinero de su madre, sino también con lo que ella tenía guardado como reserva.





Así, madre e hija empiezan juntas a perseguir a la ladrona, descubriendo no solo las mentiras que ella hizo creer a gente que le rodea, incluso al profesor del colegio al que asistía a quien le mintió que su madre era cantante profesional en Inglaterra, sino también las verdades sobre sus propias vidas: cómo han sido las vidas, tanto de Chomi antes de tener a Sundeok, como de Sundeok después de alejarse de Chomi, su madre. En esto, aparece para ayudarles a encontrar a la amiga de Sundeok un joven de ascendencia mixta, que tiene el aspecto externo de una persona negra pero que cuando empieza a hablar es coreano puro, una vedette transgénero, una drag queen y la empleada de una tienda de tatuajes, una madre soltera que se identifica con Chomi.





Comentario





“I don’t need your love. Need you love. Your love.” “No necesito tu amor. Necesito tu amor. Tu amor.” Quien canta esto, declara a la persona a quien se dirige que no necesita su amor. Pero, al repetir primero las tres últimas palabras de esa oración negativa y luego las dos últmas, confunde a los que le escuchan, y es ambiguo si lo que intenta decir es que en efecto no necesita amor o que aunque se exprese así, en el fondo sí le hace falta amor. Dicen que una negación exagerada puede -paradójicamente- equivaler a una afirmación. Entonces, el personaje de una película que tararea el aludido verso de principio a fin, ¿no deseará realmente ser amada? O por el contrario, ¿estará sedienta de amor?





La película cuyo personaje central canta “I don’t need your love” es Jazzy Misfits o Inadaptados al ritmo de jazz, dirigido por Nam Yeon Wu y protagonizado por la actriz Jo Min Su y la rapea Cheetah. Una historia sobre madre e hija, pero no la que muchos imaginan de afecto entrañable y ternura, sino una marcada por la incompatibilidad y el resentimiento entre la madre, que cada dos por tres le echa en cara a su hija lo difícil que le fue traerla al mundo y criarla, y la hija, que se rebela y culpa a su madre por ni siquiera haberle amamantado. Más específicamente, el largometraje Jazzy Misfits versa sobre Chomi, una señora metiche que se cree la justiciera del barrio, que ama el jazz y que actúa de lo más cursi frente al hombre al que ama sin ser correspondida, y su hija Sundeok, con quien se reencuentra después de muchos años, no tanto porque ambas lo quisieran, sino debido a un interés en común.





La película Jazzy Misfits se centra en la relación entre Chomi y su hija Sundeok, que claramente parecen unas inadaptadas sociales y son incompatibles entre sí. Podría decirse que ni siquiera pudieron adaptarse la una a la otra, aún siendo madre e hija. Pero, ¿deben o pueden dos personas adaptarse mutuamente o llevarse bien así nada más meramente porque son familia y comparten lazos sanguíneros? Y es a esta pregunta que esta cinta intenta responder, al tiempo de cuestionar los prejuicios sociales sobre la familia ideal y la relación madre-hija, que el cine y la televisión han resaltado siempre como muy especial y cercana.





Ese mismo tono reflexivo mantiene la película en cuanto a otros prejuicios y discriminaciones que existen en la sociedad, al mostrar una amplia gama de personajes que representan a las muchas minorías que son marginadas y son, en el peor de los casos, objeto de aversión y fobia. Por ejemplo, está la empleada de la tienda de tatuajes que es madre soltera, una condición que definitivamente no es bienvenida en la sociedad surcoreana profundamente patriarcal. También están el joven de ascendencia mixta -mitad coreano y mitad extranjero-, la vedette transgénero y la drag queen, que son considerados raros. Todos estos personajes son víctimas de algún tipo de discriminación, ya sea social, racial o de género. Sin embargo, ninguno es pesimista sobre sus vidas ni culpan a la sociedad. Por el contrario, proyectan una energía positiva, así como una alegría pura, además de actuar como “los vengadores” para ayudar a Chomi y Sundeok. Y retratandolos así sin prejuicios y sin pasarlos por el filtro social, la película Jazzy Misfits logra que el público los entienda mejor y sienta empatía por ellos, evitando cualquier postura dogmática o mensajes retóricos de “NO discriminacion”.





Director: Nam Yeon Wu

Elenco: Jo Min Su, Cheetah (Kim Eun Yeong)

Género: Drama

Duración: 92 minutos

Año de estreno: 2020





Apto para mayores de 15 años