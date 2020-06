Sobre la brecha entre la inocencia legal y el sentir de la masa





Argumento





En un funeral que parece no tener nada especial, una persona mujere y cuatro caen en estado grave tras beber vino de arroz con una dosis mortal de herbicida. En este caso de asesinato e intento de homicidio, es señalada como sospechosa Hwaja, la mujer del difunto, por quien se había organizado el funeral. Una mujer que al padecer Alzhéimer no podía siquiera recibir a quienes venían a darle el pésame. Sin embargo, nadie cuestiona su culpabilidad y las circunstancias la acorralan como responsable de matar a una persona y de intoxicar a otras cuatro.





La única persona que plantea dudas es la hija de Hwaja, Jeongin, que se alejó de su madre y abandonó su pueblo natal tiempo atrás, y ahora es la “abogada estrella” de un importante bufete. Cuando después de años regresa a ese pueblo al saber lo ocurrido, ve que su madre perdió la memoria y que hay muchos puntos extraños en el caso que señala a su madre como culpable. Entonces inicia una búsqueda de la verdad, tratando de encontrar las piezas perdidas de la memoria de su madre para armar el rompecabezas, y las pruebas ocultas en el lugar de los hechos, mientras todos los habitantes del pueblo, y sobre todo el alcalde Chu, que parece ser el “todopoderoso” de esa comunidad cerrada, que están en su contra.





Comentario





Inocencia. Estado del alma limpia de culpa. Exención de culpa en un delito o en una mala acción. Candor, sencillez. Ingenuidad, Falta de malicia. ¿Sinónimos? Uno de ellos es exculpación. En la realidad, a veces somos testigos de lo inhumana que puede ser la sentencia de no culpabilidad, es decir la inocencia legal ante un delito, y nos preguntamos para qué o para quién existen las leyes. A eso llamamos la “paradoja de la inocencia”.





El largometraje Inocencia del director Park Sang Hyeon habla de la ironía de la inocencia. La historia versa sobre una mujer que trata de exculpar a su madre amnésica, sospechosa de un caso de asesinato por intoxicación producido durante el funeral de su propio marido, y de hallar la verdad que esconden las personas del pueblo donde vive su madre.





La descripción que hace el director Park Sang Hyeon de su película es “una historia sobre demostración de inocencia”. Considerando que en la era contemporánea la determinación sobre si una persona es culpable o inocente ante un hecho depende en gran medida de cuán estratégica sea la defensa que presenta en el tribunal, la yuxtaposición del título del film -Inocencia- y la descripción -una historia sobre demostración de inocencia- resulta interesante. En la cinta, el personaje de Hwaja es claramente culpable en términos legales y según las pruebas circunstanciales. No obstante, el público, al conocer su historia y seguir sus cambios emocionales, aplaza el análisis jurídico, pues siente empatía hacia ella y se inclina a declararla inocente. En el mundo real, también ocurren muchos casos como el de Hwaja, en los que una amplia brecha se abre entre la resolución legal y el sentir de las personas. Una brecha que se amplía aún más cuando la acción delictiva es el resultado de una fuerte resistencia por vivir con dignidad como ser humano, pero que va contra las leyes establecidas, por ejemplo cuando una persona es sentenciada culpable tras rebelarse contra algún tipo de violencia injusta e inhumana.





La brecha entre lo legal y ético o humano, admitiendo que lo legal no es siempre lo justo ni concuerda con el sentir común de las personas, se ve en la situación de Hwaja y en el comportamiento del alcalde Chu. En primer lugar, a lo largo de la película se descubre que Hwaja perdió la memoria por el impacto psicológico sufrido al descubrir -después de treinta años- que su marido había sido una de las personas que mató a su primer esposo, padre de Jeongin, y hombre que le dio todo su cariño. Que a partir de ahí acumuló dentro de sí una profunda tristeza, arropada con ira, y que el impulso de acabar con los responsables de la muerte de su primer esposo proviene de ahí. En el caso del alcalde Chu, dicha brecha es aún mayor, al ser un personaje que comete maldades, no con sus propias manos, sino mediante otros. Es el cerebro de muchos delitos pero nunca se ensucia las manos, y esto es justamente lo que pasó al asesinar al primer marido de Hwaja, un hecho por el podrá ser procesado por conspiración o tentativa de homicidio, pero no directamente por homicidio. Sin embargo, la conclusión que llega el espectador sobre el alcalde Chu es que es un asesino y el principal responsable de las maldades y la violencia cometidas contra Hwaja durante años.





Así, ante Hwaja y el alcalde Chu, el público experimenta un conflicto interno sobre si debe priorizar los criterios legales o la ética humana, y se pregunta qué es la culpabilidad, qué son las leyes, qué es ser inocente...





Director: Park Sang Hyeon

Elenco: Sin Hye Seon, Bae Jong Ok, Heo Jun Ho

Género: Drama

Duración: 110 minutos

Año de estreno: 2020





Apto para mayores de 15 años