Simplemente baila (3) 끔찍하다

Subtítulos

박미영: 다 떨어지고 나면, 니가 어쩔 수 있겠나. 취직하는 수 밖에.

Park Mi Young: Si fracasas en todas las pruebas,

no tendrás más remedio que salir a buscar trabajo.

김지은: 내가 여기 있으면, 뭐, 나이 들어서 엄마 밖에 더 되겠나.

맞다 아이가. 10년 후에, 20년 후에,

지금 엄마처럼 그런 옷 입고 이딴 집에서…

엄마, 내는 그거 생각만 해도 끔찍하다.

Kim Si Eun: Si me quedo aquí y me hago mayor, seré como tú ahora, ¿o no?

En diez años o quizás veinte... me vestiré con las mismas ropas

que tú ahora y viviré en una casa igual que esta...

Mamá, me aterra solo de pensarlo.





Expresión de la semana

끔찍하다

· Pronunciación: Kkeumjjikada

· Traducción: Me aterra





Explicación gramatical

끔찍하다 es un adjetivo que sirve para calificar que algo, una situación, una persona o emociones son demasiados intensos, excesivos, extraordinarios. Así por ejemplo solemos expresar:

끔찍한 살인 사건 (un caso de homicidio espantoso)

끔찍한 더위 (un calor terrible)

끔찍한 일 (un hecho atroz)





El sinónimo más cercano a esta expresión es 끔찍스럽다, adjetivo que al igual que 끔찍하다 equivale a: extremado, demasiado, terrible, espantoso.

Curiosamente, 끔찍하다 también puede usarse con el sentido totalmente contrario. En ocasiones, 끔찍하다 puede significar: amable, cordial, bondadoso, sincero. Como por ejemplo: 끔찍한 보살핌을 받다 (Recibir un cuidado primoroso).

‘끔찍하다’ no solo es la forma infinitiva del mismo adjetivo que equivale a ‘terrible’, ‘espantoso’ sino también corresponde a la frase: ‘Me aterra’, conjugado en primera persona del singular.

Esta oración pertenece al registro informal de tuteo. También tenemos como alternativa enunciar: 끔찍해. Pero para elevarla a un nivel de mayor respeto diremos: 끔찍해요; en tanto que para el máximo nivel de respeto expresaremos 끔찍합니다.