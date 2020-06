Debate sobre reintegro de matrícula universitaria

ⓒYONHAP News

Cada vez más voces piden la devolución, aunque parcial, del importe de la matrícula universitaria: los estudiantes alegan que sus derechos fueron vulnerados, al disminuir la calidad docente por la postergación del semestre académico y la sustitución de las clases presenciales por las online.

En este contexto, el Ejecutivo y el partido oficialista mantuvieron esta semana un debate sobre cómo proceder al reembolso, y coincidieron en aumentar el apoyo presupuestario a las universidades, para que puedan asumir reintegros o descuentos en la matrícula. No obstante, existe cierta discrepancia en cuando a cómo cubrir dicho gasto. Mientras que el partido en el poder The Minjoo propone incluirlo en el tercer presupuesto adicional contra el COVID-19, Presidencia prefiere redistribuir los gastos del Ministerio de Educación. De hecho, un alto cargo de Cheongwadae comentó que por ahora la casa presidencial no valora ofrecer ayudas para la devolución de la matrícula universitaria con cargo al presupuesto estatal. Asimismo, el vice primer ministro de Economía, Hong Nam Ki, declaró que a estas alturas no considera prudente cubrir ese gasto con el nuevo presupuesto.

Sin embargo, el descontento entre los estudiantes aumenta y en la página web de Presidencia para peticiones ciudadanas hay una que exige reembolsar el importe de la matrícula universitaria. El argumento del autor, que se identifica como representante del consejo estudiantil de cien universidades surcoreanas, es que al reemplazar las clases online las presenciales precipitadamente y sin la debida preparación, ha empeorado la calidad de la educación y se han suspendido las prácticas, además de que los estudiantes que no acuden a las aulas y por ende no usan instalaciones del campus, como laboratorios o bibliotecas, no tienen por qué pagar los costes de uso.

La reacción de los administradores de las universidades es que si bien comprenden el descontento de los alumnos, no cuentan con los recursos suficientes para devolver las matrículas, pues han realizado ya muchos gastos para establecer y gestionar los sistemas de clases a distancia, y también para fumigar las instalaciones y otras tareas sanitarias.

Ambas posturas son perfectamente comprensibles y lo más probable es que, de una u otra forma, reintegrarán al menos parte del importe de la matrícula universitaria, aunque como proponen actualmente Gobierno y oficialismo, el reembolso requerirá recurrir al gasto público. En otras palabras, para reintegrar las matrículas universitarias, usarán los impuestos de los ciudadanos, algo que definitivamente puede crear polémica y descontento entre los contribuyentes.