Ghost walk (Se abren las puertas de la noche)

Sobre el malestar de ser mujer en la Corea contemporánea





Argumento





Hyejeong, una joven sin rumbo ni ambición y con pésimas habilidades sociales -en gran medida por elección propia- vive alejada de su familia pues ha cortado lazos con ella y evita cualquier tipo de acercamiento emocional con otros. Tiene un trabajo sin futuro en una fábrica textil en una pequeña ciudad anónima y comparte piso con tres compañeras, todas tan centradas en sus propias vidas que se dan cuenta de que Hyejeong está con ellas cuando necesitan dinero o apenas cuando esta muere.





Hyejeong está totalmente desconectada del mundo y las personas que le rodean, tanto que cuando en un callejón oscuro se topa con una niña que le pide ayuda, se escabulle en lugar de detenerse para preguntarle qué le pasa. Pero cuando todo a su alrededor indica que murió como víctima de un homicidio y ahora es un fantasma, Hyejeong decide volver a repasar los últimos días de su vida. Entonces descubre no solo algunos secretos dolorosos que sus compañeras de piso escondían, sino también su propia humanidad.





Comentario





Una voz melancólica dice que se ha convertido en un "un fantasma sin mañana" y debe retroceder en el tiempo para recordar quién era y dar sentido a su breve e infeliz existencia mortal. Este es el breve monólogo que abre la película Ghost Walk, o Se abren las puertas de la noche, según la traducción literal del título original en coreano, de la directora Yu Eun Jeong, un drama de terror discreto sobre el aislamiento y arrepentimiento.





Descubrir que ha muerto y es un fantasma es lo que necesita una mujer solitaria para finalmente hallar un poco de significado o propósito en su vida (ahora terminada) en la película Ghost Walk, que marca el debut comercial de la cineasta Yu Eun Jeong. Una obra en voz femenina que acerca la lupa al malestar y las dificultades de ser mujer en la sociedad moderna de Corea.





Con un ritmo deliberadamente moderado y una historia meticulosamente diseñada, el largometraje Ghost Walk de la directora Yu Eun Jeong se pierde en su propia narrativa, demasiado complicada en el último acto. No obstante, esto no opaca el drama de terror auténtico y conmovedor que lo precede. Hyejeong tiene los ojos muertos y no tiene alma, lo que hace que su redención nunca sea completamente segura y su cambio es creíble más que artificial, gracias a la excelente actuación de la protagonista Han Hae In. Trabajo interpretativo que brilla especialmente cuando el personaje de Hyejeong se enciende a la vida al darse de que la niña con la que se encontró en un callejón oscuro y a quien esquivó también está muerta, y que puede ser capaz de alterar su destino.





La intensidad emocional altamente satisfactoria de la cinta brilla cuando la pequeña reaparece y entabla una estrecha conexión con Hyejeong. La niña asustada es también un fantasma, y murió en un accidente automovilístico varios días antes de la muerte de Hyejeong. A partir de ese momento, Ghost walk, hasta dicho punto una historia absorbente pero depresiva, adquiere una tez mucho más luminosa, máxime al convertirse Hyejeong en una madre espiritual protectora para la niña y al percatarse ella de que no solo la niña puede alterar su destino, sino que también ella puede cambiar el de la niña.





Un punto destacable de la película Ghost Walk es su elenco, predominantemente femenino, que sobresale bajo la cuidadosa dirección de Yu Eun Jeong. Asimismo es digna de elogio la calidad productiva del film, que pese a contar con un presupuesto muy limitado, contiene efectos visuales modestos pero hermosos y muy efectivos, mientras que son notables las tomas en primer plano bellamente iluminadas.





Director: Yu Eun Jeong

Elenco: Han Hae In, Jeon So Ni, Gam So Hyeon

Género: Drama-Fantasía

Duración: 90 minutos

Año de estreno: 2019





Apto para mayores de 12 años