Una nueva película que zombis que nos recuerda nuestra realidad actual





Argumento





Una mañana cualquiera, Junwu se levanta e inicia su día como siempre. Sin embargo, enseguida se da cuenta de que algo raro ocurre, mientras la televisión informa de que la ciudad entera ha entrado en caos por unas hordas de zombis. Entonces intuye que para sobrevivir debe permanecer en casa. No obstante, su deseperación aumenta al no tener comida ni agua, y para colmo la conexión de internet y de telefonía móvil es inestable. La situación no le da a pensar más que en la muerte como única salida a su agonía de miedo y la soledad, por eso elige suicidarse. Pero cuando está por ejecutar su plan, encuentra a otra superviviente: Yubin.





La desesperación se convierte inmediatamente en esperanza. Junwu y Yubin se las ingenian para entablar comunicación por walkie-talkie y compartir comida, hasta que sin poder aguantar más el aislamiento, deciden salir aún sin ninguna seguridad de si esa decisión les convertirá en presa de los zombis o será su salvación...





Comentario





Junwu se levanta tarde como siempre. Sus padres y su hermana han salido, y está solo en casa. Enciende la computadora para conectarse a un videojuego en línea, siguiendo su rutina de todos los días. De repente, se percata de que algo anda mal. Apenas entonces se asoma a la ventana y prende el televisor, y presencia gente corriendo y mordiéndose los unos a los otros, mientras en la televisión informan de personas contagiadas de algo, que tras la infección se vuelven violentas y caníbales. En estado de pánico, Junwu abre la puerta para ver qué pasa, pero por la puerta entreabierta se mete en su apartamento su vecino, que se ve inquieto y nervioso. El hombre le pide usar el baño y cuando sale empieza a mostrar los síntomas que vio en la televisión, de la extraña infección que se propaga por la ciudad y ataca a Junwu. Después de una feroz lucha contra ese vecino, convertido en algo así como un zombi, Junwu recibe un mensaje de texto de su padre, pidiéndole que no salga de casa y que sobreviva. Finalmente, se da cuenta de que está ante un desastre y tiene que permanecer vivo solo.





Esta es la secuencia que abre el largometraje #Alive del director Cho Il Hyung, una película de zombis que narra la historia de dos jóvenes que luchan por mantenerse vivos en la mitad de un caos con los medios de los que disponen, en el caso de Junwu -que parece ser un adicto a los videojuegos y un youtuber con cierta fama- con los equpos digitales que maneja como un experto y mediante los cuales conecta con el mundo, y en el caso de Yubin -la vecina del edificio de enfrente- con sus herramientas para acampar y de alpinismo.





#Alive sigue la “moda” de los zombis que en años reciente ha adquirido fuerza en el cine y la televisión. En principio, mantiene la línea de películas como Tren a Busan o la serie coreana producida por Netflix, Kingdom. Sin embargo, sus personajes -Junwu y Yubin- ni indagan sobre el origen de la infección que transforma a la gente en zombis, como Seobi de Kingdom, ni se enfrentan a puño limpio con los zombis, como Sanghwa, el hombre fornido con esposa embarazada de Tren a Busan. Junwu y Yubin son personajes que intentan sobrevivir no dando la cara al problema que les amenaza, sino aceptando que la realidad a la que se enfrentan es insuperable.





Aún reconociendo que es interesante la aproximación que hace esta cinta al género zombi, incluso bastante contemporánea considerando la “nueva normalidad” que vive la humanidad actualmente, ante una pandemia mundial que afecta y amenaza a todos por igual, cabe recalcar que presenta flaqueza narrativa, así como falta de coherencia o cohesión en sus escenas, pues en muchas ocasiones el espectador se queda perplejo preguntándose el porqué del comportamiento de los personajes, o si esas escenas eran realmente necesarias en ese mundo ficticio.





En términos narrativos o de diseño de personajes, #Alive deja mucho que desear. Sin embargo, algo que sí merece una mención especial es el excelente trabajo de cámara, la sofisticada dirección artística y la poco familiar pero muy original musicalización de la película. Elementos que brillan sobre todo en la secuencia que se proyecta inmediatamente después de la primera, descrita al comienzo y la presentación en pantalla del título y los créditos principales, la cual muestra muy al estilo kitsch o arte pop los cambios que se producen en el cuerpo humano y cómo palpitan los órganos tras sufrir la infección zombi. Una opinión muy personal es que la película hubiera sido mucho más atractiva de enfatizar el ambiente de esas imágenes a lo largo de la película, y eliminando las partes o mecanismos narrativos con una clara intención de provocar empatía.





Director: Cho Il Hyung

Elenco: Yu A In, Park Sin Hye

Género: Drama

Duración: 98 minutos

Año de estreno: 2020





Apto para mayores de 15 años