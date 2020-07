Rechazo a extraditar al gestor de Welcome To Video

ⓒYONHAP News

El Alto Tribunal de Seúl rechazó el día 6 la extradición a Estados Unidos del administrador del mayor sitio de materiales de explotación sexual de menores del mundo, Welcome To Video, de nombre Son Jong Woo. Sin embargo, son feroces las críticas sobre tal decisión de la Justicia surcoreana, tanto entre la población surcoreana, como en Estados Unidos cuyo Departamento de Justicia incluso la calificó de decepcionante.

Según el tribunal que expresó el rechazo, la decisión fue tomada por dos motivos: uno, porque extraditar a Son complicaría las investigaciones en Corea del Sur sobre los delitos que involucran tanto a él como a los suscriptores surcoreanos del citado sitio, y dos, en defensa a la soberanía jurídica. En otras palabras, la extradición de Son implicaría dificultades para acabar con la explotación sexual de menores y desarraigar la circulación clandestina de esos contenidos en el país, mientras todavía son una minoría las personas identificadas entre quienes accedieron Welcome To Video y compraron materiales de abuso sexual infantil. El tribunal también aclaró que el objetivo del sistema de extradición internacional no es enviar a los criminales a donde reciban penas más duras, y que Corea como estado soberano del que es oriundo el ciudadano Son, está en su derecho de ejercer sus facultades penales.

Welcome To Video es un sitio con base en la web profunda o dark web, una parte de internet fuertemente encriptada y por ende casi imposible de regular, que comerció con más de 3.000 vídeos de explotación sexual a menores y que cuenta con un total aproximado de 1.280.000 suscriptores de 32 países. Sin embargo, no solo se ofrecían allí esos contenidos, sino que unos 220.000 vídeos de abuso sexual fueron compartidos entre los propios usuarios. El gestor del sitio, Son Jong Woo, lo administraba durante dos años y ocho meses, hasta que fue enjuiciado. Entonces fue sentenciado a dos años de prisión con tres años de libertad condicional, o sea le liberaron, y luego fue condenado a un año y seis meses en segunda instancia. Finalmente, salió de la cárcel esta semana, tras cumplir dicha condena y permanecer unos dos meses más en la prisión por el proceso de evaluación sobre su posible extradición a Estados Unidos.

Pero el motivo de la controversia es que la pena que recibió en Corea, de un año y seis meses de prisión, contrasta claramente con las sanciones que recibieron en Estados Unidos aquellos que simplemente descargaron los contenidos sexuales de ese sitio web, con penas de entre cinco hasta quince años de prisión. Incluso la prensa extranjera ha alzado sus voces para criticar las demasiado “tolerantes” leyes coreanas sobre delitos de este tipo, mientras en la web de Presidencia surcoreana para peticiones ciudadanas apareció una solicitud para que el juez a cargo del caso del gestor de Welcome To Video sea eliminado de la lista de candidatos a magistrado del Tribunal Supremo.