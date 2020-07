Wiki-ídol: MIMI (OH MY GIRL)

ⓒ WM Entertainment

Mimi es el nombre de una “barbie coreana” presentada en sociedad como una contrincante más de las “barbies norteamericanas”. Por eso, muchas personas mostraron su disgusto cuando encontraron el nombre Mimi como integrante del nuevo grupo femenino Oh My Girl en 2015, cansadas de las típicas chicas “lindas” y “tiernas” que exige y fomenta como estándares de belleza la industria del K-pop. Sin embargo, la Mimi de Oh My Girl, lejos de ofrecer al público la imagen de la “bella barbie, delicada y frágil” que su nombre sugiere, se acerca más a una de esas amigas o compañeras que todos tuvimos en alguna época de nuestra adolescencia en el instituto; una hermosa joven con rostro de muñeca, tras el que se esconde una gran energía, fortaleza y carisma.





