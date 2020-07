Lui Technology, tecnologías que benefician al mundo

ⓒ LUI TECHNOLOGY

Lui Technology, es una empresa fundada en 2017 que cuenta con una avanzada tecnología de comunicación inalámbrica y de reconocimiento de voz basada en inteligencia artificial, que a su vez pone empeño y dedicación en fabricar aquellos productos que más precisan los consumidores. El nombre de la empresa combina dos caracteres chinos que significan sinceridad y beneficio, aludiendo al propósito de crear con honestidad productos que beneficien al mundo. Con ese objetivo en mente, reinventó un dispositivo que mejora los problemas de los productos existentes a la hora de seguir grandes audiencias o eventos. En concreto, ofrece una solución IoT que hace posible compartir voz y conexión inalámbrica sin tener que instalar nada en el celular.





Los receptores portátiles por radiofrecuencia que suelen utilizarse en museos y conferencias requieren de interpretación simultánea. Por ejemplo, a la entrada de los museos los visitantes alquilan un pequeño receptor con un auricular, mientras que el guía utiliza un transmisor y un micrófono para explicar y mejorar la experiencia de la visita. La desventaja de este tipo de sistema es que cada participante necesita su propio receptor, y a veces hay problemas de sonido por interferencias, además de que hay que recargarlos después de cada uso. Pero Lui Technology ha creado Voice Things, un innovador dispositivo que resuelve esos problemas al convertir los celulares en receptores. Voice Things es un sistema de comunicación inalámbrico que permite convertir las señales de voz en datos digitales y codificarlos en tiempo real, para luego transmitirlos a un colectivo de asistentes mediante un interfaz web. También con la función de dictado, permite pasar el contenido de audio a texto para poder enviarlo por correo electrónico. En definitiva, es un sistema que opera como punto de acceso para permitir múltiples conexiones simultáneas, como hace un rúter. Voice Things se caracteriza por tres aspectos: no requiere conexión a una red WiFi, no precisa instalar ninguna aplicación, ni tampoco un receptor adicional. En tanto, aquellos que acuden a una excursión turística o conferencia, solo necesitan tener a mano su celular, un auricular y una batería externa para no preocuparse de quedarse sin carga, y después acceder a través de un sitio web para escuchar al guía o presentador. En la actualidad, Lui Technology está preparando una solución de comunicación bidireccional que facilite el diálogo entre el emisor y los receptores. Este dispositivo inteligente de transmisión de voz de la compañía coreana ya está disponible en Amazon, así como en otros importantes canales de ventas, y cada vez capta mayor atención entre empresas relacionadas con el turismo, museos, exposiciones y conferencias, al ser una herramienta cómoda y eficaz de comunicación a gran escala.