Segundo trimestre deja mejor resultado del esperado

Las empresas surcoreanas han dado a conocer los resultados financieros del segundo trimestre de 2020. Los informes del rendimiento empresarial son clave para los inversores, pues permiten analizar la salud financiera del negocio, al tiempo de ser un factor de referencia en el precio de sus acciones. Las expectativas de ventas y ganancias de las empresas coreanas no eran alentadoras debido al deterioro del comercio exterior, producto de las medidas adoptadas en muchos países para prevenir la propagación del COVID-19, como cuarentenas obligatorias y cierre de fronteras. Aunque la ralentización económica por el coronavirus fue inevitable, algunas compañías han venido reportando resultados positivos, llevando la recuperación del mercado bursátil coreano hasta 2.200 puntos, un fuerte repunte respecto al desplome en la línea de los 1.400 puntos en abril.





Samsung superó las expectativas del mercado para el segundo trimestre, al reportar un beneficio operativo de 8,1 billones de wones, un 25% más respecto al trimestre anterior, aunque las ventas disminuyeron un 7% a nivel interanual, llegando a 52 billones de wones. Sobre el inesperado aumento de ingresos de la tecnológica coreana, los expertos señalan que fue gracias al aumento del precio y de la demanda de semiconductores. En concreto, el confinamiento por la pandemia del coronavirus obligó a teletrabajar y a estudiar a distancia a muchas personas, factores que dispararon las ventas de chips de ordenadores y servidores, así como de dispositivos y equipamientos para posibilitar esas actividades desde casa. Por otro lado, LG Electrónica, segunda mayor firma de tecnología de Corea del Sur, también obtuvo resultados mejores de lo previsto gracias al auge de la demanda de servicios no presenciales. La compañía cerró este difícil periodo con un beneficio operativo de entre 490.000 millones y 500.000 millones de wones, casi un 24% menos que el año anterior, mientras que sus ventas retrocedieron un 18% interanual. Si bien su rendimiento fue negativo, esta telco coreana afrontó relativamente bien la inestabilidad creada por el coronavirus, gracias a su sólida posición como fabricante líder de productos para el hogar y soluciones de línea blanca. Sin embargo, no todo ha sido de color de rosa para las empresas coreanas. La pandemia del coronavirus ha lastrado los resultados financieros de la mayoría de las empresas que cotizan en el mercado de valores de Corea. Si bien las compañías de videojuegos, biotecnología y servicios no presenciales, cumplieron o superaron las expectativas de rendimiento trimestral, otros sectores como energía, metal, automoción y química se vieron inevitablemente afectados por la crisis del virus.