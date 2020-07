ⓒYONHAP News

Esta semana el presidente Moon Jae In presentó ante la Nación sus perspectivas sobre el New Deal coreano, una estrategia que su Administración impulsa para adaptar al país a las exigencias y necesidades del futuro, de cara a convertir Corea del Sur en una economía líder en el mundo, tanto para superar la crisis del COVID-19, como para abordar la era post-pandemia.

Los tres objetivos centrales del New Deal son transformar la economía surcoreana para que ejerza un rol de líder, dejar de depender del carbono y usar energías sostenibles y ecológicas, y superar las desigualdades para crear una sociedad más tolerante e inclusiva. Concretamente, el Gobierno busca impulsar la estrategia del New Deal en torno a dos ejes: potenciar la digitalización y apostar por un entorno ecológico, al tiempo de reforzar la red de seguridad social.

El Ejecutivo de Moon Jae In invertirá -en esta línea- 67,7 billones de wones hasta 2022 y 160 billones más hasta 2025 en un total de 28 proyectos concretos: doce relacionados con la industria digital, ocho iniciativas ecológicas y otros ocho para mejorar la seguridad social y laboral. La consecución de esas tareas se traducirá en la creación de hasta 1,9 millones de nuevos puestos de trabajo para el año 2025.

Entrando en detalle, y de cara a potenciar la digitalización, se incluyen propuestas como potenciar el uso de datos, gestionar una base de datos biológicos, promover la convergencia entre comunicación móvil 5G e inteligencia artificial, fomentar las industrias “sin contacto” o de actividades a distancia, digitalizar las infraestructuras sociales básicas y ampliar los sistemas de medicina inteligente.

Mientras, en lo ecológico, las autoridades realizarán obras para remodelar ciudades, edificios viejos y escuelas para intentar que sean más amigables con el medio ambiente y presenten una mayor eficiencia energética, además de aumentar la distribución de coches eléctricos y de hidrógeno, así como apostar por la oferta de energías renovables, como la solar y la eólica.

Finalmente, para reforzar la red de seguridad social, mejorarán la cobertura del seguro de desempleo, suavizarán los requisitos de protección a aquellos con familiares a cargo e implementarán prestaciones durante bajas por enfermedad.

El New Deal coreano de la Administración de Moon Jae In fue concebido como estrategia para superar el COVID-19 y su impacto en la economía, pero su perspectiva a largo plazo busca convertir esa crisis en oportunidad, para lograr un mayor desarrollo a futuro. Tan ambiciosa propuesta explica el enunciado del presidente al presentarlo formalmente a la población: “El New Deal convertirá a Corea en un país líder.”