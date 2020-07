CVT: nuevo estándar de identificación digital

ⓒ CVT

CVT es una empresa tecnológica de I+D fundada en 2015 y compuesta en su mayoría por ingenieros. El presidente de CVT, Lee Woogyun, posee una vasta experiencia y conocimiento de más de veinte años en desarrollo de sistemas de seguridad, equipos digitales de vigilancia y procesadores de imagen, entre otros. Llegó al mundo de los dispositivos de biometría facial por casualidad, al quedarse un día frente a la puerta de su casa sin saber qué hacer, pues había olvidado la clave numérica de la cerradura digital. Se le ocurrió entonces que podría inventar un lector biométrico facial para situaciones similares y crear un sistema de acceso más sencillo y conveniente. En efecto, actualmente los sistemas de reconocimiento facial tienen una amplia gama de aplicaciones. La demanda de los servicios no presenciales ha aumentado notablemente con el COVID-19, pues el reconocimiento facial es una solución más higiénica y cómoda al intentar minimizar el contacto físico. Es un sistema de prevención muy útil, pues permitiría evitar contagios al entrar en apartamentos y edificios, pues si se conecta a una cámara térmica identifica automáticamente a aquellos con fiebre. También, se puede aplicar a la industria automotriz, monitorizando en todo momento el rostro del conductor para saber si es el verdadero propietario del vehículo. El sistema de reconocimiento facial permite identificar al instante a una persona cotejando los patrones y características biométricas de su rostro.





La gran ventaja del sistema de CVT es que funciona hasta en condiciones muy adversas, como pueden ser terremotos, incendios, cortes de energía o fallos en la red de conexión. Al procesar la información in situ y no tener que transmitir las imágenes es muy conveniente. También cuenta con una cámara infrarroja que identifica los vasos sanguíneos para hacer casi imposible la suplantación de identidad. Además, los usuarios no necesitan pararse pues su sistema monitoriza las expresiones de la cara, aunque sea en movimiento y hasta en completa oscuridad. La solución de CVT identifica a cualquier persona en tan solo 0,2 segundos, gracias al sistema integrado que concentra todo el proceso en el interior del dispositivo, garantizando una identificación tres veces más rápida y siete veces mayor en cuanto a precisión y calidad de imagen que los convencionales lectores biométricos. Además, usa tecnología óptica por infrarrojos y aprendizaje profundo de inteligencia artificial, para operar en condiciones de baja iluminación, al tiempo de brindar un reconocimiento facial múltiple de forma simultánea.