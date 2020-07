ⓒ YONHAP News

El Gobierno de Moon Jae In dio a conocer el 14 de julio los detalles de su ambiciosa estrategia denominada “New Deal coreano”, en un intento de esbozar líneas de futuro del país, para crear empleo, fomentar el crecimiento económico y aumentar el liderazgo de Corea en el mundo. Las autoridades surcoreanas han decidido promover un rápido cambio en la estructura industrial y crear nuevos paradigmas acorde a las exigencias y necesidades de la era postpandemia. El New Deal coreano abarca un conjunto de estrategias y medidas económicas para explorar nuevas industrias, reforzar la red de seguridad social y reordenar el sistema productivo, con el objetivo de reactivar la economía, emulando al New Deal que puso en marcha Estados Unidos para superar los efectos de la Gran Depresión de la década de los años treinta. De hecho, el impacto de la pandemia del coronavirus sobre la economía mundial es ya comparable a las crisis financieras de 1929 y 2008. La respuesta de Seúl ante el escenario actual ha sido diseñar una versión surcoreana del New Deal para superar esta crisis sanitaria y sentar las bases del crecimiento económico en la era post-COVID-19. A tal efecto contiene diez puntos concretos, como crear un gran “hub de datos” para facilitar la información pública, promover las infraestructuras de medicina inteligente, potenciar las industrias de energía renovable y apostar por un Gobierno basado en la inteligencia artificial, entre otros.





Este ambicioso proyecto del Gobierno busca ayudar al país a transformarse en una economía más digital y menos dependiente de los combustibles fósiles, al tiempo de crear una sociedad más tolerante e inclusiva, de cara a convertir el país en una economía líder. Corea del Sur invertirá 160 billones de wones hasta el 2025 en el New Deal coreano, con un paquete de medidas que se traducirá en la creación de 1,9 millones de empleo. Los dos ejes del New Deal coreano son el New Deal digital y New Deal verde. Para potenciar la digitalización e impulsar la transición al digital del sector manufacturero, incluye tecnologías de cuarta revolución industrial como inteligencia artificial, datos y servicios digitales no presenciales, entre otras. En tanto, el plan verde busca transformar la economía actual en otra menos dependiente de los combustibles fósiles. En la transición a las energías renovables y el crecimiento proambiental, se contempla remodelar ciudades, viejos edificios y escuelas para reducir a cero sus emisiones y ser más amigables con el medio ambiente, al tiempo de apostar por la movilidad ecológica y las redes inteligentes, para optimizar la eficiencia energética.