Recetas de temporada: Cebada (보리)

Uno de los alimentos que más se consume en Corea durante la temporada estival es la cebada, uno de los cultivos más antiguos de la humanidad y uno de los granos más consumidos en este país asiático, después de arroz. También es ampliamente usado en el mundo tanto para elaborar alimentos como bebidas alcohólicas, como la cerveza.

La cebada es una gran fuente de energía y contiene abundantes nutrientes y minerales antioxidantes, como zinc y calcio, así como ácido fólico y vitamina B2. Su consumo beneficia al organismo en varios aspectos. Por un lado, ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre y regenerar los nervios periféricos, además de favorecer la buena salud del colon y de mantener el estómago “limpio”. Su aporte de fibra hace que la cebada se use como remedio digestivo, y de hecho es muy eficaz ante diarreas e infecciones intestinales. Además, cuenta con cuatro veces más hierro que el arroz, ayudando a prevenir la anemia. Además, posee muchas grasas monoinsaturadas, que ayudan a liberar las sustancias tóxicas del cuerpo y también tocotrienol, un tipo de vitamina E que reduce el nivel de colesterol malo.

La cebada es un alimento básico que puede sustituir al arroz, y por tanto no falta en las despensas de los hogares coreanos. Como cualquier otro producto alimenticio, es importante almacenarlo adecuadamente, para poder conservarlo en buen estado y que no pierda sus propiedades nutritivas por mucho tiempo. Como cualquier otro cereal, la cebada debe mantenerse en un ambiente fresco y seco, a temperatura ambiente. Una vez abrimos un paquete de granos, es recomendable guardarlo en un recipiente y asegurar que quede bien tapado, para consumirlo preferentemente durante un mes. No hay que ponerlo en la nevera, porque a temperatura fría puede perder propiedades y sabor.





El arroz hervido es el alimento principal de la dieta coreana, al que muchas veces se agregan otros cereales, como la cebada. Hoy precisamente les presentaremos cómo preparar “boribap”, un plato surcoreano que consiste en arroz al vapor con cebada, que se sirve con una variedad de guarniciones o banchan. En Corea, casi todos los hogares tienen arroceras que permiten cocinar fácilmente este plato. Pero también es posible preparar el arroz al vapor con cebada en una olla, pues no es tan complicado. Primero, apartamos dos vasos de cebada en grano y, tras lavarla un par de veces, la ponemos en una olla. Agregamos ocho vasos de agua y dejamos hervir a fuego alto durante 15 minutos. Luego, hay que escurrirla en un tamiz. Por otro lado, preparamos dos vasos de arroz. Tras lavarlo bien lo dejamos en remojo durante unos 20 minutos. Después, en una olla ponemos la cebada cocida y el arroz remojado, y lo mezclamos bien. Añadimos un vaso y medio de agua, y lo dejamos hervir por otros 15 y 20 minutos. Cuando esté cocido, basta con servir con guarniciones al gusto, o con sopas y estofados.