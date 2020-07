Crisis en Hong Kong beneficia a otros países de Asia

ⓒ YONHAP News

Hong Kong ha sido durante décadas el centro financiero principal de Asia y sede de muchos medios de comunicación de lengua inglesa, gracias a su apertura al resto del mundo y a su proximidad con la China continental. Sin embargo, desde la aprobación de la polémica ley de seguridad nacional de Beijing y la creciente inestabilidad política, las empresas internacionales han comenzado a plantearse abandonar la antigua colonia británica. Actualmente, más de 1.500 compañías globales tienen sede regional en la excolonia británica, y casi un 20% son estadounidenses. Desde que Washington decidiera revocar el estatus especial a Hong Kong, podrían llegar cambios que pongan en peligro su futuro como centro financiero en Asia. Es más, las relaciones entre Estados Unidos y China siguen sin mejorar, añadiendo incertidumbre y deteriorando la posición de la isla como hub financiero de la zona. Estos factores podrían traducirse en una salida de capital foráneo y generar un éxodo de ciudadanos y empresas. El refrán dice “a río revuelto, ganancia de pescadores” y la crisis en Hong Kong genera oportunidades a otras naciones de Asia. De hecho, la carrera para sustituir el rol financiero y comercial de la excolonia británica ya ha comenzado. Algunos países asiáticos desean captar los recursos humanos, el capital y las empresas que desean abandonar Hong Kong. En este contexto, Singapur se presenta como buena alternativa para las compañías que buscan reubicar sus negocios fuera de la isla, al poseer características similares como el idioma y el clima. Taiwán y Japón también quieren atraer a las firmas extranjeras y buscan convertirse en el principal centro financiero asiático. China no se ha quedado de brazos cruzados y aprobará normas para intentar convertir a Shanghái y Shenzhen en importantes plazas financieras.





Entre las alternativas a Hong Kong como centro financiero global también figura Seúl, capital de Corea del Sur. The New York Times anunció el 14 de julio que trasladaría parte de su centro de noticias en Hong Kong a Seúl. El diario estadounidense destaca el atractivo de la capital surcoreana por la postura amigable de la ciudad con las empresas extranjeras y la prensa independiente, así como su rol como epicentro del periodismo en Asia. No obstante, el Gobierno surcoreano ha adoptado una postura pasiva al respecto y algunos expertos urgen a apresurarse para relajar normas y medidas financieras para captar el éxodo de capital de Hong Kong. La idea de convertir a Seúl y a Busan en centros financieros de Asia no es novedad, pues se remonta a principios del 2000, pero no se ha concretado hasta el momento. Ante este escenario, Corea del Sur necesita elaborar una estrategia inteligente dirigida a maximizar las oportunidades y minimizar las debilidades.