La comida en las canciones populares

La canción folklórica “Churinga” se inspira en la despedida que protagonizaron la bella Chunhyang y el joven noble Lee Mong Ryong en la glorieta Orijeong. Esta glorieta, que se encuentra a unos dos kilómetros de la alcaldía de Namwon, era el lugar donde los funcionarios daban la bienvenida o despedían a los invitados importantes. La canción comienza enumerando las viandas que llevó Chunhyang para agasajar a su amado: pimientos frescos, kimchi, pulpo, abalones y, como bebida, soju dorado con miel. No se puede decir que sea una merienda frugal, ya que el pulpo y los abalones eran -y lo siguen siendo- mariscos caros y difíciles de conseguir. La sola mención de estos platos evidencia el mucho amor y esmero que puso Chunhyang en despedir a su amado.

“Churinga” - Lee Geum Mi





La palabra más común para designar en coreano a un miembro de la familia es “sikgu”, que se puede traducir como “persona con la que se come en la misma mesa”. En una época en que no abundaban los alimentos, el compartir la comida era la forma más clara de expresar el cariño y la cercanía. En el pansori “La canción de Heungbo” hay una parte en que el codicioso hermano mayor Nolbo visita a su hermano menor Heungbo al enterarse de que este se ha vuelto rico. Aunque recuerda perfectamente cómo su cuñado los maltrató cuando eran pobres, la esposa de Heungbo le prepara una gran comida. El pansori describe con detalle la lujosa vajilla de latón, los platos laqueados, la cubertería de plata, la parrilla de cobre, las bandejas con incrustaciones de madreperla y los cuencos importados de China. También enumera los deliciosos platos servidos en esta espléndida vajilla, desde pasteles de arroz hasta carnes y mariscos y toda clase de vegetales y hierbas de la montaña. Con semejante banquete, la esposa de Heungbo le deja en claro a su cuñado que ya no son los pobres y muertos de hambre de antaño.

“La canción de Heungbo” (Nolbo visita a Heungbo) - Oh Jeong Sook





La descripción el banquete con que Heungbo agasaja a su hermano mayor está llena de explicaciones detalladas sobre los platos, la manera de servirlos y el modo de saborearlos, a tal punto que incluso al público actual se le hace agua la boca al escuchar esta parte del pansori. Valga como ejemplo este fragmento que describe cómo se sirve la carne: “Se encendieron los carbones en un brasero de bronce / y pusieron sobre la parrilla la carne cortada con un cuchillo filoso. / La carne era marmolada y estaba bien marinada en salsa de soja y aceite de sésamo. / La comieron mojada en salsa y acompañada con toda clase de hierbas y vegetales”. Es interesante comprobar que la manera de comer la carne en esos tiempos no era muy diferente de la actual. En Corea, la comida siempre cumplió un papel muy importante en el reforzamiento de las relaciones sociales. Eso se evidencia en el modo de saludar de los coreanos, que siempre le preguntan al otro si ya ha comido. Además, se considera que la mejor manera de agasajar a alguien o agradecerle por algo es invitándolo a comer. Los alimentos son también esenciales en los ritos de veneración de los antepasados. Esto se ve muy bien en la canción folklórica de la región occidental “Jejeon”, que describe los platos que una joven viuda ofrenda a su marido cuando visita su tumba.

“Jejeon” - Shin Jeong Ae