Una Corea posapocalíltica cuatro años después de Tren a Busan





Argumento





Cuatro años atrás, la gente se dirigió en masa hacia Busan, en el extremo sur de la península coreana, escapándose de hordas de zombis que se apoderaron de la ciudad en tiempo récord. Sin embargo, ahora Busan ya es más una zona segura. Es más, ningún rincón en la península es seguro, por eso la gran mayoría de los supervivientes buscaron asilo en otras naciones y en estos momentos están dispersos por el mundo. Jeongseok es uno de esos superviviente. Vive en Hong Kong junto con su cuñado. Ambos son los únicos de su familia que sobrevivieron y porque sobrevivieron llevan una carga en la conciencia por haberse salvado, cuando toda su familia murió. En esto, surge una circunstancia que les obliga a volver a la península. No tienen porqué hacerlo, pero como tampoco la vida que llevan en Hong Kong es de color de rosa, deciden regresar.





En la península, su misión es encontrar un camión lleno de billetes de dólares. Si logran salir de ese infierno con el camión vivos, la mitad del dinero dentro del vehículo sería suyo. Sin embargo, la situación con la que se topan en la península es peor de lo que imaginaban. El país entero estaba desolado, sin rastro humano alguno, solo zombis que no ven bien. Así que Jeongseok piensa que su vida podría tomar otro rumbo si tan solo evita hacer ruido y encontrar el camión con dinero esquivando a esas criaturas. Lamentablemente, su plan se frustra, al enfrentarse a unos seres mucho más peligrosos y temibles que los zombis: el ejército humano 631 que parece haber renunciado a actuar como personas y perdido el humanitarismo.









Comentario





Dijeron que sería la secuela de Tren a Busan. Una nueva película de zombis posapocalíptica en el “Yeon-niverso” o Universo de Yeon Sang Ho. Pues se equivocaron. Y es que la impresión que el espectador se lleva al salir del cine tras terminar de ver Península, la última obra del director Yeon Sang Ho, es que es casi imposible encontrar vínculos entre ella y Tren a Busan. Solo que se ambienta en una Corea devastada y poblada mayormente por zombis, que tienen mala vista pero un oído super sensible, cuatro años después de los ataques retratados en dicha película anterior.





El largometraje Península del director Yeon Sang Ho retrata lo que ocurre cuatro años después del ataque de zombis, ilustrado en el film previo del mismo realizador, Tren a Busan. Es más, muy amablemente, la cinta muestra en sus escenas iniciales el reportaje de un canal de televisión estadounidense sobre cómo fue ese ataque producido en Corea del Sur y qué sucedió o sucede con los supervivientes. No obstante, la historia de Península no sigue la de Tren a Busan. No hay personajes que se solapan, ni que puedan servir de eslabones. Por tanto, Península, si bien para márketing se puso énfasis en que es la “secuela” de Tren a Busan -considerando que esta cinta fue un mega éxito taquillero cuando se estrenó en 2016- debe ser vista como una obra independiente. Dicho esto, la mayor diferencia está en que mientras Tren a Busan se centra en la lucha de los seres humanos por sobrevivir contra los zombis, Península se enfoca más en la relación entre los mismos seres humanos, más concretamente entre los supervivientes yuxtaponiendo aquellos que viven resignados y desolados, y otros que para sobrevivir se han convertido en algo peor que los zombis.





Como en sus otras obras, la trama que engendra Yeon Sang Ho en Península es deliberadamente sencilla y esto permite al espectador centrarse en los detalles, com opor ejemplo una extraordinaria secuencia de persecución de coches, en la que el cineasta aprieta el acelerador en las carreteras de Seúl, creando un resultado comparable a la magistra Mad Max: Furia en la carretera. Pero lo que destaca particularmente en algunas de las escenas más ambiciosas de la película no es la cinematografia, sino el trabajo realizado en post-producción, que hace alarde del talento y las habilidades de Yeon Sang Ho, no solo como cineasta, sino también como animador, que bien demostró en sus aclamadas producciones animadas El rey de los cerdos, El falso y Estación de Seúl, esta última considerada la precuela de Tren a Busan.





Sin embargo, juegan en contra de la película Península el exceso de sentimentalismo y la actuación que deja mucho que desear de los dos protagonistas, el actor Gang Dong Won y la actriz Lee Jeong Hyeon. Incluso son opacados por integrantes del reparto secundario, como Gu Gyo Hwan, que hace el papel del capitán del ejército humano 631, y las dos actrices menores Ire y Lee Ye Won.









Director: Yeon Sang Ho

Elenco: Gang Dong Won, Lee Jeong Hyeon, Ire, Lee Ye Won

Género: Drama-Fantasía

Duración: 116 minutos

Año de estreno: 2020





Apto para mayores de 15 años