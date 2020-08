Simplemente baila (11) 속상하다

Subtítulos

이규호:엄마 아빠가 하지 말라캤다 해서 부모님 설득하러 가면,

“저희는요, 하지 말라칸 적 없는데요?” 아... 이라는 기라.

그 때는 쌤이... 진짜 속상하다.

거짓말까지 해가 쌤을 속이는 거는.

혹시 뭐 고민이 있거나 힘든 일 있으면

솔직하게 쌤한테 얘기해라. 쌤은 괜찮으니까.

Lee Gyu Ho: Cuando mis estudiantes me dicen que sus padres les prohíben bailar voy ante ellos a persuadirles, pero la respuesta que me dan es: “Nosotros no se lo prohibimos”. Ah... En momentos así... me siento muy mal. Es que me han mentido para engañarme. Si por si acaso tienen algún problema o una dificultad díganmelo francamente. No tengan miedo.

양나영:우, 우린 그런 거 없다. 맞지?

Yang Na Young: No-no es nuestro caso, ¿verdad?





Expresión de la semana

속상하다

· Pronunciación: soksanghada

· Traducción: Me siento muy mal





Explicación gramatical

속상하다 es una palabra compuesta por los términos 속 y 상하다. 속 significa ‘adentro’, ‘mente’ o ‘estómago’; en tanto que 상하다 equivale a su vez a ‘estar dañado’, ‘malograrse’. Por consiguiente, la traducción literal de 속상하다 es: tener el interior dolido, descompuesto, lastimado; es decir ‘estar mal’, ‘estar molesto’, ‘estar dolorido’, entre otras locuciones que reflejan un mal estado de ánimo. En ocasiones también puede equivaler a estar triste o deprimido, sentirse frustado al no poder hacer nada para mejorar la situación.

Según el diccionario, 속상하다 tiene como sinónimo 화나다, que a su vez significa ‘estar enojado’. Sin embargo, hay una leve diferencia de matices entre ambas expresiones. Es que si bien 속상하다 también incluye un sentimiento de enfado, se mezcla con amargura y tristeza, en tanto que 화나다 corresponde solo al sentimiento de ira o cólera.

Por último, 속상하다 es la forma básica pero a la vez se puede emplear en el lenguaje de tuteo para expresar que uno está dolorido o se siente mal anímicamente. Para elevar esta oración al nivel semiformal diremos ‘속상해요’, en tanto que para un nivel de mayor respeto enunciaremos ‘속상합니다’.