VS Pharm Tech, mejora los tratamientos de radioterapia

Establecida en 2018, VS Pharm Tech es una empresa que se dedica a investigar y desarrollar nuevos suplementos para potenciar la radioterapia y reducir los efectos secundarios. Cabe destacar que el Instituto de Radiología y Ciencias Médicas de Corea transfirieron a la joven compañía coreana sus tecnologías en materia de medicinas. Asimismo, en el sistema de evaluación del Servicio de Información Nice, la firma de información crediticia más importante de Corea, obtuvo la calificación de excelente en la categoría de tecnologías. El nombre de la compañía, combina dos siglas que significan “vida” y “ciencia”, aludiendo a su deseo de fusionar las ciencias biológicas con las tecnologías del sector farmacéutico. En concreto, VS Pharm Tech se especializa en el reposicionamiento de fármacos, es decir, reevalúa medicamentos ya existentes para desarrollar nuevas aplicaciones terapéuticas. Son investigaciones sobre fármacos con baja eficacia que no fueron aprobados, o de otros que ya están en el mercado pero pueden usarse para nuevas propiedades curativas. Crear un medicamento desde cero suele llevar de 10 a 15 años, pero esta prometedora estrategia permite ahorrar tiempo y costes de modo significativo. De hecho, es la solución que muchos laboratorios de todo el mundo usan en estos días para tratar el COVID-19. Y esta farmacéutica coreana decidió también readaptar medicamentos para mejorar el tratamiento contra el cáncer.





Los tratamientos más habituales contra el cáncer son quimioterapia, cirugía y radioterapia. VS Pharm Tech se enfocó en este último, en cómo mejorar la eficacia de las terapias de radiación, optando por el reposicionamiento de medicamentos, una estrategia que investiga sobre nuevos usos de fármacos antiguos, como por ejemplo la aspirina, que pasó de ser un calmante a ser usada para prevenir y tratar otras enfermedades. Además de ahorrar tiempo y dinero, garantiza una mayor seguridad al ser fármacos ya probados y analizados. Según la Oficina Nacional de Estadísticas, el cáncer fue la principal causa de muerte en Corea desde 1983 hasta el 2018. La quimioterapia y la radioterapia suelen tener graves efectos secundarios, pues no están diseñados para atacar tumores de forma selectiva, lo que implica que no distinguen entre células sanas y cancerígenas. VS Pharm Tech trabaja para reducir esos efectos secundarios. Tras la pandemia del coronavirus, la industria de la farmacéutica y de biosalud tiene mayor importancia, y podría convertirse en un motor de crecimiento económico. VS Pharm Tech ha dado su primer paso desarrollando un radio-sensibilizador y se prepara para desarrollar un medicamento capaz de reducir los efectos secundarios de la quimioterapia. Su meta final es ayudar a los pacientes de cáncer y llegar a ser una marca representativa del sector.