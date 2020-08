Estados Unidos aumenta restricciones contra Huawei

ⓒ YONHAP News

La disputa cada vez más intensa entre las dos mayores potencias del mundo vuelve a amenazar a la economía coreana. El Departamento de Comercio de Estados Unidos decidió endurecer el 17 de agosto las restricciones contra la tecnológica china Huawei, al adoptar una serie de medidas que impiden que los fabricantes de semiconductores de todo el mundo puedan hacer negocios con ella. Estados Unidos desea aislar a Huawei mediante un nuevo golpe, sumando a 38 filiales extranjeras del fabricante chino a la “lista negra” con acceso restringido a las tecnologías y software estadounidense. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo al respecto que las nuevas restricciones buscan proteger la seguridad nacional del país y la privacidad de los ciudadanos. Con estas nuevas medidas Washington apunta a que Huawei no pueda eludir la normativa anterior y adquirir tecnología o software de Estados Unidos. Pero algunos analistas consideran que, al reforzar la presión sobre el fabricante chino de telecomunicaciones, Estados Unidos no solo busca liderar la carrera del estandar 5G, sino que es una batalla por la hegemonía tecnológica mundial. Washington puso en el punto de mira primero a Huawei y luego a TikTok, la red social china que anima a los usuarios a crear vídeos de 15 segundos. Esta plataforma acumula actualmente 2.000 millones de descargas en todo el mundo, de las cuales 165 millones provienen de Estados Unidos.





Donald Trump tensó aún más la cuerda y el 18 de agosto canceló las conversaciones comerciales con China, generando incertidumbre en torno al futuro del acuerdo comercial fase 1 firmado en enero que puso freno a la guerra comercial y acordaron revisarlo cada seis meses. Se suponía que la primera reunión de alto nivel tendría lugar el 15 de agosto mediante videoconferencia, pero se ha pospuesto indefinidamente. Aparentemente, tanto Estados Unidos como China no han considerado productivo reunirse en estos momentos. Quizá Washington no quiera anular la fase 1 del acuerdo, sino tomar ventaja ante futuras negociaciones. Asimismo, el presidente estadounidense dejó entrever la posibilidad de imponer nuevas sanciones a otras empresas chinas, incluido el gigante del comercio electrónico Alibaba. No obstante, se prevé que las continuas represiones contra las empresas chinas por parte de la Administración de Trump terminen perjudicando a ambos lados por igual. Entonces surge una pregunta, ¿qué consecuencias tendrán las restricciones de Estados Unidos contra Huawei en las empresas coreanas? La tecnológica china es un importante comprador de semiconductores de Corea, pero a la vez es un fuerte rival en el mercado de celulares. Si bien algunos sectores pueden beneficiarse a raíz de la creciente escalada de tensión entre las dos principales economías del mundo, otros no tendrán esa suerte, por lo que urge hallar nuevos nichos de mercado.