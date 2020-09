Deepixel, a la vanguardia de la tecnología visual

ⓒ Deepixel

Deepixel es una startup tecnológica fundada en 2016 especializada en desarrollo de las tecnologías visuales, en especial de reconocimiento facial y de la mano, basada en sistemas de visión por computadora y aprendizaje automático. Ha aplicado la realidad aumentada en el comercio minorista, con objeto de que los usuarios puedan probarse virtualmente los accesorios y joyas antes de comprarlos. Deepixel ha querido cambiar la forma de interacción entre las personas y el mundo digital, al tiempo de brindar una experiencia virtual más inmersiva a los usuarios y opciones más personalizadas. Los probadores virtuales que operan en el mercado en estos días no son tan eficientes pues las imágenes reproducidas no se ajustan completamente a la realidad. Por ejemplo, cuando alguien desea probarse virtualmente un par de pendientes, el sistema necesita escanear el rostro en tres dimensiones, detectar con precisión la posición de la cara desde todos los ángulos e identificar la ubicación exacta de los lóbulos de las orejas. El sistema de Deepixel, reconoce además si el cabello cubre las orejas o no, brindando una experiencia virtual mejorada sobre cómo quedaría el pendiente en el usuario con solo ponerse frente a la cámara.





En mayo de este año, la compañía lanzó el servicio basado en inteligencia artificial “StyleAR”, que permite a las personas probarse virtualmente las joyas, es decir, comprobar si el tamaño o estilo les quedan bien antes de comprarlas. A través de este servicio virtual, los usuarios pueden disfrutar de una compra satisfactoria y personalizada, mientras que a los comerciantes les favorece al poder optimizar el stock de productos, aportar una mayor confianza hacia la marca y por supuesto, aumentar las ventas. Se trata de una herramienta digital que se ha visto beneficiado en estos tiempos de coronavirus, donde los servicios no presenciales cobran mayor relevancia. Asimismo, es capaz de recomendar la mejor opción en base a la forma de la cara, el tono de la piel y el color del labio del usuario, además de mostrar productos adquiridos por clientes de rasgos similares. La aplicación de este tipo de tecnología proporciona diversas ventajas como ahorrar tiempo, pues evita ir personalmente a las tiendas de bisutería y joyerías; y minimizar los casos de devoluciones, entre otras. Cabe destacar también que el probador virtual StyleAR opera tanto en las computadoras como en dispositivos móviles. Deepixel planea expandir su servicio virtual a la manicura y relojes, para que los usuarios puedan probarse todos los productos que quieran sin tener que ir a una tienda física.