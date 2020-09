Deuda de economías avanzadas supera niveles de la II Guerra Mundial

ⓒ YONHAP News

La deuda de las principales economías del mundo se dispara a los niveles más altos desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, debido a las diversas medidas fiscales y monetarias adoptadas para responder al impacto del COVID-19. Según el diario estadounidense The Wall Street Journal, citando las cifras del FMI, la deuda de los países avanzados aumentó un 128% en relación con el PIB global, superando el récord del 124% registrado en 1946. El aumento en la deuda se atribuye a las medidas fiscales y monetarias extraordinarias adoptadas para contrarrestar los efectos del coronavirus, usando la misma receta que para superar la crisis financiera mundial del 2008. La abundante inyección de liquidez y el aumento de gastos públicos por COVID-19 ha hecho que la relación deuda-PIB de las economías desarrolladas llegue a niveles no vistos desde 1946.





La economía mundial ha tenido que endeudarse para afrontar la crisis sanitaria. Estados Unidos emitió cerca de tres billones de dólares en deuda para financiar las medidas de respuesta contra el COVID-19, mientras que la Unión Europea aprobó un plan de recuperación por valor de 750.000 millones de euros. El problema radica en que la situación actual de la economía global es muy diferente a la década de los cincuenta, ya que no se puede esperar el auge económico de la posguerra. Además, las economías emergentes se enfrentan a un contexto económico aún más complicado que los países desarrollados. Al respecto, el FMI estimó que el déficit fiscal respecto al PIB de los principales 40 países emergentes podría dispararse en 2020. En el caso de los mercados emergentes la deuda promedio llegó hasta el 62,8% del PIB. Lo que ha hecho el mundo, tanto las economías avanzadas como emergentes, para salir de la crisis ha sido adquirir deuda. El mayor temor es que este incremento de la deuda se traduce frecuentemente en la depreciación de la moneda, la inestabilidad del mercado cambiario y turbulencias económicas. El aumento de la deuda es un problema que atañe también a la economía coreana. El Ministerio de Estrategia y Finanzas estimó que la deuda soberana de Corea será del 43,5% del PIB al cierre de 2020. Si bien ese nivel no es relativamente tan alto en comparación con las economías avanzadas, preocupa el acelerado ritmo de endeudamiento que podría pasar factura a la economía. Otra debilidad de la economía coreana es que está expuesta a los riesgos cambiarios. Si la crisis sanitaria se prolonga, no se descarta que las naciones financieras más vulnerables, entre ellas las emergentes, se conviertan en otro posible detonante de una nueva crisis global.