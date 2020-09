69 Años (An Old Lady)

Sobre lo cruel e injusto que es el mundo para una persona mayor, más si es mujer





Argumento





Hyojeong, de 69 años, sufre la agresión sexual de un joven enfermero de 29 en la clínica a la que acude para recibir tratamiento por su rodilla rota. Tras lo ocurrido, Hyojeong trata de seguir con su vida, ayudando en la pequeña librería de su amigo y poeta, Dongin. Sin embargo y pese a los esfuerzos por olvidar lo ocurrido, no puede quitarse de la mente la violencia sufrida. Entonces, confiesa todo a su amigo y con el apoyo de este, se dirige a la Policía para interponer una denuncia.





Una vez en comisaría, Hyeojeong presenta una declaración sobre el acoso sexual del que fue víctima. No obstante, el policía que le escucha sospecha de ella: dice que es irracional e incomprensible que un joven de 29 años agrediera sexualmente a una vieja de 69 años. Y en su tono se ve claramente que ninguna autoridad se encargará del caso de Hyojeong. Hyojeong se siente frustrada, pero más enojada ante esa situación. Entonces, decide continuar en la lucha por hacer valer sus derechos, lidiar con su trauma y seguir adelante, aunque eso signifique desafiar al mundo entero...





Comentario





Cuando una mujer denuncia una agresión sexual, las primeras preguntas que mucha gente le hacen, sobre todo las fuerzas del orden y las autoridades judiciales, son: ¿qué vestía o si había bebido? Las cosas se vuelven aún más despectivas cuando la mujer se sale de los parámetros que muchos consideran como los de una mujer joven y físicamente atractiva.





Lo dicho anteriormente es el cóctel mortal de sexismo y discriminación por edad que ofrecer la película 69 Años, o An Old Lady (Una vieja) según su título para el público internacional, una de las obras más aplaudidas entre las presentadas en la sección New Currents, Nuevas Corriente, del Festival Internacional de Cine de Busan de 2019. Una producción cuyo drama discreto pero efectivo, creado por la guionista y directora Lim Sun Ae desafía silenciosamente los prejuicios que aún persisten en quienes alegan tener el mejor juicio intelectual.





La historia de 69 Años o An Old Lady es contemporánea, por eso puede que algunos espectadores sientan aún más incómodos ante la realidad ficticia de una mujer mayor que es agredida sexualmente por un joven veinteañero, y luego es rechazada por la comunidad que le rodea, solo porque denuncia los hechos. Tanto que poco después de estrenarse esta cinta, en los portales de internet aparecieron comentarios de lo más negativo, con las peores evaluaciones sobre la película, acusando a la realizadora, la directora Lim Sun Ae, de ser demasiado “creativa” en el peor sentido de esta palabra, e incluso lanzando expresiones en sumo prejuiciosas y discriminatorias hacia el personaje. Esta reacción del público no es más que la prueba más clara de la discriminación y la aversión que existen en nuestra sociedad hacia la gente mayor, máxime si es mujer.





A partir de las escenas sobre la amarga experiencia de Hyojeong con la Policía, la película se centra menos en la justicia legal y más en los esfuerzos del personaje central por seguir adelante, pese a las típicas situaciones de discriminación y aversión que se dan también en la vida real, como cuando la parte agresora, incluida la clínica escenario del delito, que niega lo ocurrido y hasta acorrala a Hyojeong cuestionando su salud mental o si sufre de demencia senil, o como cuando entre renglones el film expone el sexismo, la discriminación y la violencia sexual tan profunda y ampliamente arraigadas en nuestra sociedad. En este sentido, una de las partes más impactantes del film es aquella que muestra a Hyojeong recurrir a un grupo de apoyo, donde la cámara enfoca a los integrantes de ese grupo, todos víctimas de abusos sexuales, cuyas edades van de nueve a noventa.





69 Años, o An Old Lady, es una película respetuosa y sensible. Y quien dota de estas cualidades la cinta es Ye Su Jeong, que personifica a Hyojeong. Como víctima de agresión sexual de edad avanzada, esta actriz realiza una perfecta demostración física y visual de vergüenza, furia silenciosa, alivio por encontrar un aliado en su amigo poeta, así como de resignación y finalmente desafío frente a su violador. Definitivamente, es una actuación digna de los mejores elogios, además de ser conmovedora y valiente, pues saca a la superficie una realidad marginada y poco denunciada. Dicho esto, lo más impactante de esta historia -y lo que muchos quieren ignorar- es que esta película se basa en un caso real.





Director: Lim Sun Ae

Elenco: Ye Su Jeong, Gi Ju Bong, Kim Jun Gyeong

Género: Drama

Duración: 100 minutos

Año de estreno: 2020





Apto para mayores de 15 años