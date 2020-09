Otra vez solteros (2) 진정해

Subtítulos

장옥자 : 어머나 어머나 어머나 설마 형부,

언니 나쁜 생각 그런 건 아니겠죠? 그쵸?

Jang Ok Ja: Dios mío, dios mío, dios mío... Cuñado

¿no será que mi hermana haya tomado una decisión extrema, no?

¿Verdad que no?

송영달 : 에헤이 또 또 너무 나간다 또 이런.

Song Yeong Dal: ¡Calla! No hagas un drama de esto.

장옥자 : 아닐 거야. 아니어야 돼.

어머 어머 어떡해요. 형부 나는 언니 없으면 못 살아요.

Jang Ok Ja: No le pasará nada. No debe pasarle nada.

Dios mío, dios mío, ¿qué podemos hacer?

Cuñado, yo no puedo vivir sin mi hermana.

송영달 : 에헤이 진정해, 처제 좀.

그 사람 그럴 사람 아닌 거 뻔히 알면서. 왜 그래, 거 사람?

Song Yeong Dal: Vamos, cálmate por favor.

Mi mujer es incapaz de hacer algo así y tú lo sabes mejor que nadie. Ya, deja de hacer tanto escándalo.





Expresión de la semana

진정해

· Pronunciación: jinjeonghae

· Traducción: Cálmate





Explicación gramatical

진정해 es la forma imperativa del verbo 진정하다 que significa: calmarse, tranquilizarse.

진정하다 se puede usar en situaciones de gran alboroto o confusión, que necesitan aplacarse para lograr la estabilidad; pero también se aplica a las emociones y estados de ánimo tales como excitación, furia, alegría, preocupación o tristeza. Así podemos enunciar:

- “진정해”





진정해 se usa, por ejemplo, cuando alguien está molesto por una discusión con otras personas; o cuando alguien está muy nervioso antes de rendir un examen.

진정해 es una oración imperativa perteneciente al registro informal. En el mismo registro también podemos enunciar:

- “진정 해라”





Sin embargo, para aplicarla a personas mayores o desconocidos optaremos por las formas de mayor respeto tales como:

- 진정해요

- 진정하십시요