Tras la dimisión del primer ministro japonés, Shinzo Abe, ¿qué pasará con la Abenomics?

Shinzo Abe, primer ministro de Japón, renunció el 28 de agosto a su cargo por problemas de salud. Entre los tres posibles sucesores, el actual secretario jefe del Gabinete, Yoshihide Suga, se perfila como el principal candidato para asumir el cargo, al contar con el apoyo de cinco de las siete facciones del partido gobernante. Algunos analistas consideran que la política económica impulsada por el primer ministro Shinzo Abe, conocida como Abenomics, ha funcionado en revitalizar la economía, pero la pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto las limitaciones de dichas medidas monetarias y fiscales, alimentando las dudas en torno a su eficacia. La estrategia de Abe apunta a crear un círculo virtuoso de mayores ganancias corporativas que se traduzcan tanto en más inversiones como en mejoras salariales, y con ello impulsar el consumo interno. No obstante, las remuneraciones de Japón siguen cayendo, mientras que el índice de precios al consumidor se mantiene invariable. Asimismo, la salud fiscal de la tercera economía mundial ha empeorado a raíz del aumento de gastos y medidas de estímulo para responder a la crisis sanitaria, factores que han elevado su nivel de endeudamiento y déficit fiscal. Las denominadas tres flechas de la Abenomics se centran en implementar una política monetaria agresiva, una política fiscal flexible y una estrategia de crecimiento, lo cual contribuya a animar la inversión privada. Sin embargo, todas las flechas no han logrado dar en el centro de la diana. Los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020, que iban a ser este verano, era el evento considerado como la cuarta flecha para reactivar la inflación, pero terminó siendo postergado por el coronavirus. Se estima que la economía nipona se contraiga un 6% este año en el mejor de los escenarios, pero en el peor podría registrar una caída de hasta un 16%. Así pues, crece el escepticismo ante la estrategia promovida por Shinzo Abe, de la cual se piensa que no ha funcionado ni logrado impulsar el crecimiento del país.





Comienza así la carrera para suceder al primer ministro Shinzo Abe, cuyo mandato finaliza en septiembre de 2021. Yoshihide Suga anunció formalmente su candidatura el 2 de septiembre y dejó claro que garantizará la continuidad del legado de Abe, es decir, se prevé que no habrá muchos cambios y serán políticas similares a las actuales. Las relaciones entre Corea y Japón se han deteriorado por las fuertes discrepancias sobre diversos temas polémicos, tales como las relacionadas con la compensación a las víctimas coreanas del trabajo forzado en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Analistas coinciden que, independientemente de quien asuma el cargo, es probable que la nueva Administración de Tokio siga la misma línea actual y sea una segunda versión del Gobierno de Abe.