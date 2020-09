Cinco miembros de Girls’ Generation renuevan con SM Entertainment

ⓒ SM Entertainment

Las integrantes de Girls’ Generation Yoon A, Tae Yeon, Yu Ri, Sunny y Hyo Yeon renovaron sus contratos con la SM Entertainment.





El 8 de septiembre, la agencia informó que las cinco miembros de Girls’ Generation decidieron quedarse en la SM Entertainment, por lo que la empresa dará el todo el apoyo necesario para que las chicas puedan promocionarse activamente en varios campos en el futuro.





Tras debutar en 2007 con “Into the New World”, Girls’ Generation ha lanzado numerosos éxitos como “Genie”, “Gee”, “I Got a Boy” y “Lion Heart”, entre otros.





En 2017, Soo Young, Seo Hyun y Tiffany se marcharon de la SM Entertainment para unirse a nuevas agencias; mientras que Yoon A, Tae Yeon, Yu Ri, Sunny y Hyo Yeon decidieron permanecer y renovar contrato con su empresa artística.





Actualmente, las miembros de Girls’ Generation están ocupadas promocionándose como cantantes, actrices y DJs.