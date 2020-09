Confirman elenco de “Secret Royal Inspector”

ⓒ KBS

El músico Chang Ki Ha, vocalista de la banda de rock indie Kiha & The Faces, ha publicado su primer libro en prosa.





El libro se titula “상관없는 거 아닌가?”, que literalmente significa “No importa, ¿no?”, y se trata de una obra plagada de oraciones originales y peculiares, que son los sellos distintivos de Chang Ki Ha.





Asimismo, el cantautor y escritor empezará a trabajar en su primer álbum en solitario a partir del segundo semestre del año, para los fans que esperan ansiosamente su regreso al escenario.





Kiha & The Faces debutó en 2008 con “Cheap Coffee”, y tras lanzar una serie de éxitos como “The Moon Is Waxing, Let’s Go”, “I Must See You Now” o “That’s Just What You Think”, se disolvió el 31 de diciembre de 2018, para seguir cada uno de los miembros sus carreras como cantautores, instrumentistas, productores, DJ y más. Debido a su estilo musical único, se dice que crearon un gran cambio en la industria surcoreana de las bandas indie.