Impacto económico de BTS

El éxito de BTS sigue sin parar. Por segunda semana consecutiva, la banda masculina de K-Pop se sitúa en lo más alto del ranking de sencillos del Hot 100 del Billboard con su canción Dynamite, convirtiéndose en el primer cantante o grupo coreano en la historia en llegar a la cima de esa lista musical. Entre las 43 canciones que han logrado debutar en el número uno del Hot 100, el último sencillo de la boyband surcoreana es la vigésima en liderar el ranking por dos semanas seguidas. Según el informe publicado por el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo junto con el Instituto de Cultura y Turismo de Corea, se estima que la conquista excepcional de BTS en la lista del Billboard Hot 100, generará en total un efecto económico derivado de unos 1,7 billones de wones, alrededor de 1.430 millones de dólares. En concreto, se calcula que traerá un beneficio económico de 1,2 billones de wones en la producción y 480.000 millones de wones de valor añadido en la economía, así como la creación de 7.900 nuevos puestos de trabajo. Es probable también que favorezca en más de 371.000 millones de wones en las exportaciones de bienes relacionados tales como cosméticos, productos alimenticios y prendas. El reporte se basa en el análisis e interpretación de diversos datos, incluidos el volumen de ventas de la agencia de representación del grupo, Big Hit Entertainment; las estadísticas en torno al comercio exterior del Servicio de Aduanas y del Banco de Corea; y el número de búsquedas en Google Trends.





Considerando los ingresos obtenidos del álbum anterior del septeto coreano Map of the Soul: Persona, con el que lideró el Billboard 200 en 2019, se calcula que las ventas mundiales de Dynamite podrán alcanzar unos 245.700 millones de wones, cerca de 206 millones de dólares. Los beneficios que podría aportar BTS en el turismo nacional no fueron considerados en el reciente reporte debido obviamente a las restricciones de viajes al exterior por la crisis del coronavirus. En esta línea, se prevé que el efecto económico generado por el éxito mundial del famoso grupo pueda ser mayor a las cifras estimadas por las autoridades coreanas ya que también favorece a diversos elementos que son difíciles de cuantificar como son la mejora de la imagen y marca del país, así como a los futuros viajeros que visiten Corea atraídos por los reyes del K-Pop. Expertos coinciden que la reciente gran hazaña de BTS en la lista del Billboard va más allá de las cifras y brinda numerosos beneficios tanto directos como indirectos a la economía coreana.