Park Ju Yeong, “El nacimiento de un espía”

Estuve dormido durante medio año y, cuando me desperté, habían desaparecido 15 años de mi vida de mi cabeza. No podía recordar a qué me dedicaba ni qué tipo de persona era. “¿Habrá alguien que pueda decirme quién era yo? ¿Cómo estar seguro que la persona que me describa sea realmente yo?”, me preguntaba. A veces me parecía que seguía dormido y estaba soñando. Así estuve hasta que descubrí que había sido un espía.





계절이 두 번 바뀌는 동안 나는 잠들어 있었고,

깨어났을 때 십 오년의 세월이 내 머릿속에서 사라졌다.

나는 내가 무슨 일을 하던 어떤 사람인지 기억하지 못한다.

내가 누구인지 기억하지 못하는 나에게

내가 누구인지 말해줄 수 있는 사람은 누구일까.

그리고 그 사람이 말하는 내가 진짜 나일까.

가끔은 여전히 꿈을 꾸는 것 같다.

이것은 내가 스파이였다는 사실을 알게 되기까지의 이야기다.









El protagonista de la historia es K, que cayó de pronto en coma a los 35 años y despertó dramáticamente seis meses después.









Entonces escuché su recuento de lo que era yo hace más de 10 años. Como somos la suma de nuestros recuerdos, pensé que bastaba con encontrarme con alguien que me conocía para reconstruir mi persona. Sin embargo, ella solo conocía al que fui hace 10 años y quizás hubiera cambiado por completo ahora. Aunque me estuviera diciendo la verdad, era solo su verdad.

-¿Qué harías si tuvieras amnesia?

-Empezar todo de nuevo, desde cero. Sería la gran oportunidad de nacer otra vez, puesto que no sabría lo que es la desesperación, la decepción o la imposibilidad.





나는 그녀가 이야기하는 십 년 전 내 이야기를 들었다.

인간이 기억의 총합이라면 그 기억을 가진 누군가를 찾아야만 한다고 생각했다.

나를 기억하고 있는 그 누군가. 하지만 그녀는 정답이 될 수 없었다.

그녀는 십 년 전의 나만을 알고 있고,

그 때의 나와 지금의 나는 완전히 다른 사람일 수도 있었다.

그녀의 말은 진실일테지만 그것은 그녀의 진실일 뿐이었다.





“기억을 잃어버리면 무엇을 할 수 있지?”

“다시 시작하는 거지. 전부 다. 다시 태어날 수 있는 절호의 기회일지 모르잖아.

살면서 느꼈던 좌절감이나 실망감 같은 것,

이를테면 불가능에 대해 아무것도 모를 거잖아”









Entrevista a la crítico de literatura, Jeon So Yeong:

Tenemos en general dos identidades: el yo que yo conozco y el yo por el que me conocen los demás. Estas identidades pueden ser similares o completamente diferentes, pero en muchos casos la identidad con la me que definen los demás no es la auténtica. En el caso de nuestro protagonista, la amnesia ha borrado lo que sabe de sí mismo, por lo que solo puede definirse a través de lo que los demás piensan y esperan de él. Es una historia que habla de lo importante que es que uno se conozca y se defina a sí mismo.









Autora:

Nació en 1971 en Busan. Debutó en 2005 en el concurso de escritores nuevos de Dong-a Ilbo con “Si el tiempo usara de mí”. Escribió las novelas “Las ilustraciones de los anarquistas” y “Sacando el amor del frigorífico”.