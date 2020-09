Concierto de Hyuk-Ok en octubre

La banda Hyuk-Oh, que suspendió su gira mundial 2020 por el COVID-19, ofrecerá el concierto “How to find true love and happiness: with love” en Seúl, desde el 16 hasta el 18 de octubre.

Originalmente, la banda surcoreana planeaba realizar este año una gira mundial, visitando 42 ciudades en 19 países, incluidos Japón, Francia, Alemania y Estados Unidos; no obstante, tuvo que cancelar el plan debido a la propagación mundial del coronavirus.





Los próximos espectáculos en Seúl se desarrollarán de forma presencial, siempre cumpliendo con las pautas de seguridad, como el uso obligatorio de mascarillas, el control de temperatura y el registro de visitantes mediante códigos QR.





Hyuk-Oh es un cuarteto coreano de rock indie, conformado por Hyuk Oh, Hyun Jae, In Woo y Dong Gun. Gracias a su estilo musical único, la banda se ha ganado mucha popularidad a nivel internacional, lanzando mega éxitos como “Tomboy”, “Wi Ing Wi Ing” o “Comes and Goes”, entre otros.