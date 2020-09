BLACKPINK tendrá documental en Netflix

La popular banda femenina de K-pop, BLACKPINK, lanzará su primer documental en Netflix, “Light Up The Sky”, el 14 de octubre.





Es la primera vez que la plataforma de streaming produce un documental sobre un concreto grupo de K-Pop, si bien ha intentado explorar los secretos del éxito de esta corriente musical a través de su largometraje “Explorer”.





De esta forma, “BLACKPINK: Light Up The Sky” se suma a lista de documentales musicales de Netflix, entre los cuales se encuentran “Homecoming” de Beyoncé, “Miss Americana” de Taylor Swift, “Five Foot Two” de Lady Gaga y “Above Us Only Sky” de John Lennon y Yoko Ono, entre otros.





La producción contará con entrevistas de cada una de sus integrantes, quienes hablarán sobre su experiencia como estrellas de K-Pop, para ofrecernos una mirada más cercana al proceso de grabación de su música, las partes difíciles de ser idols y su histórica presentación en el festival Coachella 2019.