R.O.C.K, anillos inteligentes

ⓒ R.O.C.K

R.O.C.K es una empresa fue fundada en 2018 dedicada al desarrollo y fabricación de dispositivos vestibles. Ha creado un ratón inalámbrico con sensor táctil y giroscópico, diseñado para llevarlo en el dedo como si fuera un anillo. Los ratones convenciones con sensor óptico tienen la desventaja de no funcionar bien sobre el cristal y generar dolor de muñeca al forzar la postura. Pero el dispositivo inteligente de R.O.C.K resuelve esos problemas y permite todas las funciones propias del ratón, como clic, doble clic, mover, arrastrar y soltar. Pesa solo 15 gramos y tiene 14 milímetros de grosor, por lo que los usuarios sentirán que no es tan grueso como imaginan. R.O.C.K ha solucionado los inconvenientes del uso excesivo o mala postura al usar el ratón, con un innovador y versátil dispositivo que puede llevarse en el dedo como si fuese un anillo, siendo así fácil de portar y utilizar. Y no solo funciona con la computadora, sino que también para interactuar con otros objetos, tales como control remoto y tarjeta de transporte. Asimismo, planea usarlo como controlador en juegos de realidad virtual y que sirva para agarrar y soltar objetos para que los usuarios puedan jugar más libre y cómodamente que con los tradicionales controladores, grandes y pesados.





ⓒ R.O.C.K

La ventaja del anillo inteligente R.O.C.K es que reconoce los movimientos que el usuario realiza en el aire, siendo así apropiado para manejar un celular con una sola mano, o entre una multitud de personas en el metro. La joven empresa coreana ha reinventado el ratón de la computadora, pero todavía le queda por superar un gran obstáculo: la poca aceptación a las nuevas tecnologías en este ámbito en donde los ratones convencionales han acompañado a los usuarios durante casi 40 años sin grandes cambios de diseño, es decir, el temor al cambio. R.O.C.K planea lanzar su producto al mercado para fines de este año y también incluirlo en las ventas de computadoras y portátiles de grandes empresas. Ante el auge de los servicios no presenciales y sin contacto físico, productos de la pandemia del coronavirus, R.O.C.K ha decidido aplicar su tecnología en más sectores. En concreto, trabaja en una herramienta para que los alumnos no puedan hacer trampas durante los exámenes virtuales, y también en el ámbito de las certificaciones de autenticidad, dirigido a fortalecer la seguridad financiera. Su meta final es hacer más fácil y cómoda la vida de las personas, gracias a sus anillos inteligentes.