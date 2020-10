Elecciones presidenciales en EEUU: impacto económico

ⓒ YONHAP News

Apenas faltan 30 días para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde el actual presidente Donald Trump intentará ser reelegido frente al candidato demócrata, Joe Biden. Trump y Biden se enfrentan en la carrera por la Casa Blanca con posiciones muy diferentes. En materia económica, Donald Trump considera esencial minimizar la intervención del Gobierno en las actividades económicas, mientras que Joe Biden apuesta por una mayor intervención para obtener mejores resultados. En política exterior, el actual presidente ha mantenido una postura aislacionista bajo su famoso eslogan de “Estados Unidos primero”, dando un giro al proteccionismo y a las medidas unilaterales. En tanto, la política del contendiente demócrata se centra en restaurar el liderazgo del país en el escenario internacional, reforzar las relaciones con sus aliados tradicionales y promover la prosperidad conjunta.





Bajo el lema “Hagamos que Estados Unidos sea grande de nuevo”, la política exterior de la Administración de Trump ha estado enfocada en los últimos cuatro años en los intereses y seguridad del país, aumentando la presión comercial no solo sobre China, sino que también sobre sus aliados tradicionales como Corea del Sur, Japón y la Unión Europea. Por otro lado, el candidato del partido demócrata, Biden apuesta por fortalecer el liderazgo de Estados Unidos entre sus aliados con el objetivo de mantener a raya a China, es decir, formar un frente unido contra el gigante asiático. Preocupa entonces que Corea pueda verse obligado a elegir inequívocamente por un bando. El posible retorno de Estados Unidos al TPP es otro tema relevante para la economía coreana. La administración de Seúl ha mantenido una postura pasiva sobre la adhesión de Corea al tratado multilateral, pues anteriormente ya firmó tratados de libre comercio con la mayoría de los países integrantes del TPP, es decir, no supondría un gran beneficio. Por tanto la entrada de Core en dicho pacto comercial dependerá en gran parte de las relaciones comerciales con Estados Unidos y de su futura política exterior. Los expertos urgen a preparar estrategias y medidas apropiadas para cada candidato, para que no se repita una situación similar a la ocurrida en 2016 cuando la victoria inesperada de Donald Trump tomó por sorpresa a la mayoría de los actores económicos y políticos del mundo. Al dar positivo Donald Trump en coronavirus ha generado incertidumbre sobre estado de salud de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Independientemente de quien gane las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el Instituto de Economía Industrial y Comercio de Corea (KIET) pronostica que la primera potencia mundial mantendrá su política de rivalidad con Beijing y seguirá persiguiendo sus propios intereses.